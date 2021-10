F1 2022: Od Bahrajnu po Abu Zabi

Zgodnie z zapowiedziami sezon 2022 - rozpoczynający również techniczną rewolucję - będzie najobszerniejszy w dotychczasowej historii Formuły 1. Zaplanowano aż 23 wyścigowe weekendy, a cała rywalizacja zostanie rozegrana w osiem miesięcy.

Drugi rok z rzędu inauguracja nastąpi w Bahrajnie (20 marca). Tydzień później kierowcy i zespoły udadzą się do Arabii Saudyjskiej. Następnie czeka ich wizyta w Melbourne (dwie ostatnie edycje Grand Prix Australii zostały odwołane) i krótki powrót do Europy na Imolę.

Debiut Grand Prix Miami na torze wytyczonym wokół Hard Rock Stadium odbędzie się 8 maja. Kolejne w harmonogramie są rundy w Hiszpanii i Monako. W czerwcu F1 czekają wyprawy do Azerbejdżanu i Kanady. Bardzo pracowity lipiec rozpocznie się w Wielkiej Brytanii, by następnie udać się do Austrii, Francji i Węgier. Na Hungaroringu odbędzie się ostatni wyścig przed przerwą letnią.

Po wakacjach przed zespołami potężne wyzwanie. W niespełna trzy miesiące upakowano aż dziesięć wyścigów. Maraton rozpocznie się w Belgii. Następne w programie są rundy w Holandii, Włoszech (Monza) i Rosji. W kalendarzu znalazło się Grand Prix Singapuru. W azjatyckim państwie-mieście z powodu pandemii koronawirusa dawno się nie ścigano, podobnie zresztą jak w Japonii.

Trzy wyścigi na kontynentach amerykańskich (Stany Zjednoczone, Meksyk, Brazylia) poprzedzą finał w Abu Zabi, zaplanowany na 20 listopada.

Zrezygnowano z wyprawy do Chin w 2022 roku. Włodarze F1 zapewniają, że powrót do Państwa Środka nastąpi tak szybko, jak to będzie możliwe.

Kalendarz został zatwierdzony przez Światową Radę Sportów Motorowych.

Kalendarz F1 2022:

Data Grand Prix Tor 20 marca Bahrajnu Sakhir 27 marca Arabii Saudyjskiej Jeddah 10 kwietnia Australii Melbourne 24 kwietnia Emilii-Romanii Imola * 8 maja Miami Miami 22 maja Hiszpanii Barcelona * 29 maja Monako Monte Carlo 12 czerwca Azerbejdżanu Baku 19 czerwca Kanady Montreal 3 lipca Wielkiej Brytanii Silverstone 10 lipca Austrii Spielberg 24 lipca Francji Le Castellet 31 lipca Węgier Budapest 28 sierpnia Belgii Spa-Francorchamps 4 września Holandii Zandvoort 11 września Włoch Monza 25 września Rosji Sochi 2 października Singapuru Marina Bay * 9 października Japonii Suzuka 23 października USA Austin * 30 października Meksyku Mexico City 13 listopada Brazylii Sao Paulo 20 listopada Abu Zabi Yas Marina

* zależnie od podpisania kontraktu