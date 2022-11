F1 Academy - nowa seria dla kobiet

Nowa kategoria dla kobiet ma na celu zwiększenie ich reprezentacji w F1 poprzez wsparcie w awansowaniu na szczyt wyścigowej piramidy.

Seria bazująca na bolidach Formuły 4 rozpocznie się w 2023 roku, zapewniając starty piętnastu zawodniczkom, gdzie pięć zespołów wystawi po trzy bolidy. Wśród tych zespołów znajdują się ekipy, które już teraz ścigają się w Formule 2 i Formule 3.

Sezon będzie obejmował siedem rund. Każda z nich będzie liczyła trzy wyścigi. Przynajmniej jedne zawody mają się odbyć jako towarzyszące głównej serii F1.

Czytaj również: W Series bez pieniędzy

- Podczas oceny barier, jakie napotykają młode kobiety przy wejściu do piramidy F1, stało się jasne, że nie mają one takiego samego doświadczenia, jak ich koledzy w tym samym wieku. Celem jest wypełnienie tej luki i zaoferowanie im dostępu do dłuższego czasu na torze, wyścigów i testów. Będą się również rozwijać, współpracując z profesjonalnymi zespołami, które są znane w sporcie motorowym z wychowywania młodych kierowców i które pomogą im rozwinąć kluczowe przygotowania techniczne, fizyczne i psychiczne – czytamy w oświadczeniu F1.

Akademia F1 będzie korzystać z podwozia Tatuus T421 znanego z Formuły 4, silników dostarczonych przez Autotecnica o mocy 165 KM oraz opon Pirelli. Serią będzie zarządzał Bruno Michel, dyrektor generalny Formula Motorsport Ltd, który nadzoruje Formułę 2 i Formułę 3.

Chociaż F1 będzie finansować każde zgłoszenie budżetem w wysokości 150 000 euro na sezon, zawodniczki rywalizujące w F1 Academy będą musiały wnieść też własny budżet, który „stanowi ułamek zwykłych kosztów w porównywalnej serii”.