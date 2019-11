Siedem różnic głównych

W dniu wczorajszym Formuła 1 przedstawiła zaakceptowane przez Światową Radę Sportów Motorowych nowe regulacje sportowe, techniczne i finansowe. Rewolucja w najważniejszej wyścigowej serii świata rozpocząć się ma wraz z sezonem 2021.

Nikolas Tombazis, szef FIA ds. technicznych bolidów jednomiejscowych, powiedział, że jednym z celów zmian jest doprowadzenie do większego zróżnicowania kształtów przyszłych samochodów. Uważa on, że możliwe do osiągnięcia są różnice pod względem nie tylko osiągów, ale również estetyki.

Ograniczono jednak swobodę projektowania w niektórych obszarach, aby nowe samochody nie wytwarzały turbulencji i tzw. brudnego powietrza, co mogłoby zniweczyć cały wysiłek włożony w ułatwienie bolidom podążania jeden za drugim.

W swojej prezentacji FIA wymieniła: nos, przednie skrzydło i jego zakończenia, wlot powietrza do silnika, wloty powietrza do chłodnic, kształt osłon chłodnic i grzbietu pokrywy silnika, kanały hamulcowe oraz tylne skrzydło i jego płyty boczne jako obszary, w których można spodziewać się zróżnicowania wizualnego.

Pełnej swobody nie będzie przy pracach dotyczących charakterystyki podwozia, deflektorów, dyfuzora oraz skomplikowania płyt bocznych tylnego skrzydła. Federacja twierdzi, że jest to „kluczowe dla ochrony istoty przeprowadzonych badań”.

- Było wiele dyskusji dotyczących różnicy w kształtach między samochodami - powiedział Tombazis. - W ciągu ostatnich kilku tygodni podjęto inicjatywę, aby jeszcze je zwiększyć.

- Oczekujemy, że będzie wiele obszarów, w których samochody mogą i zapewne będą wyglądać inaczej.

Aby zilustrować swój punkt widzenia, FIA opracowała trzy różne koncepcje samochodów [ilustracja poniżej], które byłyby zgodne z nowymi przepisami. Celem zaprezentowanych makiet jest udowodnienie, że te same regulacje mogą prowadzić do stworzenia różnych kształtów.

Federacja wskazuje na przykład na dwie koncepcje nosa - jeden jest wydłużony i zwężający się ku końcowi, a drugi bardziej bulwiasty. Istnieją również różniące się znacząco podejścia do przedniego skrzydła. Modyfikować można liczbę elementów oraz kąt ustawienia płyt bocznych, stylizowanych na winglety znane z samolotów.

Każda z trzech hipotetycznych koncepcji samochodu ma charakterystyczne osłony chłodnic, różne wersje tylnego skrzydła czy pokrywy silnika.

- Samochody pokazane w prezentacji różnią się znacząco od siebie - kontynuował Tombazis. - Oczywiście nie sugerujemy, że jakikolwiek bolid ma wyglądać dokładnie jak na naszych obrazach. Podkreślamy jednak, że nowe regulacje dają możliwość zaistnienia różnic między autami.

- Uważamy, że zrobiliśmy ogromny krok naprzód w kierunku zasad, które nadal pozwalają zespołom, a zwłaszcza aerodynamikom na pewną kreatywność, ale jednocześnie umożliwiają osiągnięcie kluczowych celów.