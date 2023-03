F1 łączy siły z klubem piłkarskim

Obiekt dla gokartów elektrycznych, przygotowany pod stadionem mogącym pomieścić 63 000 kibiców, zostanie otwarty jeszcze w tym roku, a po ukończeniu stanie się najdłuższym krytym torem w Londynie.

Tor uzyska akredytację National Karting Association, co oznacza, że ​​będzie mógł służyć jako miejsce rozgrywania krajowych mistrzostw. Jednocześnie Tottenham stworzy własny program akademii kierowców.

F1 i Tottenham mają również zapewniać działania edukacyjne dla szkół, aby angażować lokalną młodzież w sporty motorowe i prezentować możliwości i ścieżki kariery w obszarach takich jak inżynieria i tworzenie oprogramowania.

Struktura praktyk i program karier dla mieszkańców ma również na celu zwiększenie różnorodności w branży sportów motorowych.

- Od czasu budowy tego stadionu naszą ambicją było sprawdzenie, jak daleko możemy przesuwać granice w dostarczaniu światowej klasy wrażeń, które będą przyciągać ludzi z całego świata przez cały rok. Jesteśmy niezwykle podekscytowani tym, co współpraca z F1 przyniesie naszym globalnym, krajowym i lokalnym społecznościom - powiedział przewodniczący klubu, Daniel Levy.

Partnerstwo między F1 a Tottenhamem utoruje również drogę do współpracy w zakresie inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju. Formuła 1 zobowiązała się do osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla netto do 2030 roku – dekadę przed terminem wyznaczonym sobie przez Tottenham.

- Partnerstwo ze znanymi markami, takimi jak Tottenham Hotspur, pozwala nam przedstawiać Formułę 1 i sporty motorowe nowym odbiorcom. Tor kartingowy będzie miejscem, które rodziny, przyjaciele i aspirujący kierowcy z całego świata będą chcieli odwiedzić, angażując nowych odbiorców i oferując przystępny punkt wejścia do świata sportów motorowych - dodał dyrektor generalny F1, Stefano Domenicali.

- Nasze marki mają wspólną wizję tworzenia możliwości kariery zmieniających życie, promowania różnorodności i integracji, na przykład poprzez niedawno ogłoszoną Akademię F1, oraz promowania zrównoważonego rozwoju środowiska. Nasze innowacyjne partnerstwo ożywi te kwestie - dodał Domenicali.

Sporty motorowe i piłka nożna w ostatnich latach miały już okazję podążać wspólną ścieżką. Londyński rywal Tottenhamu, Chelsea, sponsorował zespół Saubera w latach 2012-2016.