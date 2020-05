Najbardziej zacięte pojedynki w Formule 1

Rosberg wywalczył pole position, jednak Hamilton wykorzystał wewnętrzną linią do pierwszego zakrętu i wyszedł na prowadzenie. Niemiec próbował kontrować na dojeździe do „czwórki”, ale nieskutecznie. Na początku 19. okrążenia Rosberg na chwilę wysunął się na czoło, ale Hamilton odzyskał pozycję lidera kilka zakrętów dalej.

To wywołało u Fina furię i jeszcze bardziej go zmotywowało. Tłok związany z dublowanymi samochodami sprawił, że okazja nadarzyła się szybko. Na prostej Kemmel Schumacher dublował Ricardo Zontę. Hakkinen podążył za rywalem, ale sprytnie obrał wewnętrzną linię, dzięki czemu Niemiec nie mógł „zamknąć drzwi”. Do kluczowego manewru doszło w Le Combes.

Schumacher jechał po pewną wygraną, jednak w końcówce jego ogumienie zaczęło się poddawać. Na 40. okrążeniu Hakkinen znalazł lepszą przyczepność na wyjściu z La Source i zyskał w strudze aerodynamicznej na prostej Kemmel. Zjechał do wewnątrz, jednak Niemiec agresywnie go zablokował, niemal spychając na trawę i uszkadzając przednie skrzydło.

Mansell stracił również drugą pozycję na rzecz Alaina Prosta i zdecydował się zjechać do boksów. Ze świeżymi oponami wkrótce dogonił Francuza i zaraz zaatakował Sennę, który na zużytym ogumieniu bronił się desperacko. Na ostatniej prostej Mansell korzystając ze strugi zrównał się z Senną, jednak to Brazylijczyk okazał się lepszy zaledwie o 0,014 s.

Wszystko rozstrzygnęło się kiedy Rindt musiał zjechać do boksów, ponieważ fragment tylnego skrzydła zaczął trzeć o oponę. Stewart wygrał mając przewagę okrążenia nad Ickxem. Mimo to, długa bitwa między nim, a Rindtem okrzyknięta została jedną z najciekawszych w historii Formuły 1.

Numer jeden na naszej liście również pochodzi z epoki kiedy pojedynki koło w koło nierzadko kończyły się tragicznie. To, a także wielkie poświęcenie i niesamowita kontrola nad samochodem zaprezentowana przez Gillesa Villeneuve'a i Rene Arnoux są powodem, dla którego ich bitwa z Grand Prix Francji w 1979 jest tak dobrze zapamiętana.

Villeneuve wystartował w Dijon z trzeciej pozycji za dwoma Renault: Arnoux oraz ruszającym z pole position Jean-Pierre Jabouille'em. Kanadyjczyk wyszedł na prowadzenie i zbudował komfortową przewagę nad Jabouille'em, jednak Francuz w połowie dystansu znacznie zmniejszył stratę. Do zmiany na czele doszło, gdy Villeneuve musiał dublować.

Jabouille szybko zniknął z pola widzenia Kanadyjczyka. Ten z kolei musiał skupić swoją uwagę na szarżującym Arnoux. Renault wyprzedziło Ferrari na trzy okrążenia przed metą ku wielkiej radości miejscowej publiczności. Villeneuve jednak nie odpuścił i zrewanżował się chwilę później, przy okazji efektownie blokując opony.

Wszystko miało się rozstrzygnąć na ostatnim okrążeniu. Arnoux ponownie był na czele w zakręcie numer 1, jednak został zmuszony do zbyt szerokiego wyjazdu i stracił rozpęd, co dało szansę Villeneuve'owi w „piątce”. Doszło do kontaktu, jednak obaj pojechali dalej, a Francuz był na czele. Kanadyjczyk odegrał się rywalowi w zakręcie Parabolique i utrzymał drugą pozycję do mety.

Choć to Jabouille jako pierwszy Francuz po 35 latach wygrał domowe grand prix, wyścig został zapamiętany z powodu nadzwyczajnego pojedynku o drugie miejsce.