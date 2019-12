F1 rozważy zmianę zasad

Zmiany wprowadzone przed tym sezonem oznaczają, że w czasie restartu za samochodem bezpieczeństwa kierowcy nie mogą się wyprzedzać aż do przecięcia linii startu/mety. W przeszłości mogli się ścigać już „na wysokości” zjazdu do alei serwisowej. Nowa zasada sprawia, że lider trzyma całą stawkę do momentu rozpoczęcia okrążenia, a nie „ucieka” od ostatniego zakrętu.

Takie rozwiązanie doprowadziło podczas Grand Prix Brazylii do emocjonujących momentów. Przy okazji zakończenia pierwszej neutralizacji Max Verstappen odważnym manewrem po zewnętrznej atakował Lewisa Hamiltona.

Brawn, który jest dyrektorem sportowym F1, przyznał, że zauważano emocje związane z restartami i istnieje możliwość zmiany regulacji, by wznowienia były jeszcze ciekawsze.

Opowiadając o zwycięstwie Verstappena w Brazylii, Brawn stwierdził: Był szczególnie mocny w czasie drugiego restartu. Istotnie spowolnił całą stawkę, by upewnić się, że nikt nie wykorzysta strugi aerodynamicznej i go nie wyprzedzi.

Restart był fascynujący i zostanie to dokładnie przeanalizowane. Małe różnice między całą stawką na kilka sekund przed zielonymi flagami sprawiły, że widowisko było ekscytujące. Kierowcy walczyli o pozycję i decydowała każda najmniejsza przewaga. Możliwość „proceduralnego” odtworzenia tych emocji jest interesującą koncepcją i bez wątpienia zostania zbadana w najbliższym czasie.

Dyrektor sportowy F1 nie był jedynym, któremu podobały się emocjonujące restarty. Zdanie podzielił również kierowca Renault Daniel Ricciardo.

- Było super - powiedział pytany przez Motosport.com. - Myślę, że zakaz wyprzedzania do linii startu/mety sprawia, że można prowadzić stawkę do samego końca [okrążenia].

- Kiedy Lewis regulował pierwsze wznowienie, to ruszył wcześniej, ale zobaczył, że rywale są blisko, więc zwolnił. Jest w porządku, lubię takie rzeczy. Widzisz oczywiście, że samochody blokują hamulce i jest nieco chaotycznie, ale dodaje to adrenaliny. A gdy wyścig staje się czasem procesją za liderem, to restart rozpala emocje na nowo - podsumował Daniel Ricciardo.