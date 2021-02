F1 tylko dla zaszczepionych kibiców?

Słynny tor w Imoli ponownie znalazł się w kalendarzu Formuły 1, w miejsce Grand Prix Chin. Druga runda mistrzostw 2021 zaplanowana jest w terminie 16-18 kwietnia.

Prezydent regionu Emilia-Romania, Stefano Bonaccini, wyraził nadzieję, że sytuacja z pandemią koronawirusa uspokoi się na tyle, że widzowie zostaną wpuszczeni na tor, „nawet, jeśli tylko w ograniczonej liczbie”.

Mówi się, że bramy toru zostałyby otwarte jedynie dla osób zaszczepionych przeciwko Covid-19.

Cytowany przez Corriere dello Sport radny miasta, Daniele Marchetti, powiedział: - Obecność publiczności nie jest bez znaczenia.

- W rzeczywistości prowadzi to do zmian w naszych wydatkach. Jeśli kibice nie zostaną wpuszczeni, wszystkie koszty (organizacji) poniesie wtedy konsorcjum Imola, a wynoszą one około dwóch miliardów Euro.

- Od prezydenta Bonacciniego dowiadujemy się, że myślą o otwarciu bram tylko zaszczepionych obywateli, podczas gdy nie wspominają już o szybkich testach - dodał.