Audi potwierdziło wczoraj, że ​​Wheatley odejdzie ze stanowiska szefa zespołu ze skutkiem natychmiastowym. Jako przyczynę podano powody osobiste.

Wiadomo jednak, że taką samą funkcję będzie teraz pełnił w zespole Astona Martina, po tym jak w czwartek Motorsport.com ujawnił, że Adrian Newey ma zrezygnować z obowiązków szefa ekipy z Silverstone.

Guru inżynierii skupi się teraz na kwestiach technicznych, po tym jak Aston Martin zaliczył katastrofalny początek sezonu F1 2026. Wibracje jednostki napędowej Hondy uniemożliwiły zaprojektowanemu przez Neweya bolidowi AMR26 ukończenie dwóch pierwszych wyścigów.

Niemiecki zespół wydał następujące oświadczenie w tej sprawie: - Audi Revolut Team kontynuując swoją drogę ku czołówce F1, wprowadzi znaczące zmiany w swojej strukturze zarządzania.

- Jonathan Wheatley z powodów osobistych odejdzie z zespołu ze skutkiem natychmiastowym. Zespół dziękuje mu za jego wkład w projekt i życzy mu wszystkiego najlepszego w kolejnych przedsięwzięciach.

Chociaż doniesienia pojawiły się już 19 marca, kibice nie kryli swojego zaskoczenia. - Cholera, plotki okazały się prawdziwe. Aston Martin naprawdę płacił mu dożywotnią pensję – napisał jeden z fanów na Reddicie, a inny dodał: - Mogłaby to być piękna historia o tym, jak od samego początku prowadził Audi na szczyt F1, tak jak Horner zrobił to z Red Bullem. Niestety.

- O cholera, to prawda. To bardzo złe wieści dla Audi – ktoś skomentował, a jeszcze inny dodał: - O rany. Właśnie wtedy, gdy zaczynali coraz lepiej sobie radzić.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Jonathan Wheatley, Team Manager, Red Bull Racing, Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, talk after the race Autor zdjęcia: Carl Bingham / Motorsport Images

Wheatley ma wkrótce objąć stanowisko szefa zespołu w Astonie Martinie, choć ekipa z Silverstone jeszcze oficjalnie tego nie potwierdziła. W Audi obowiązki szefa zespołu tymczasowo przejmie Mattia Binotto, dotychczas szef projektu sportowego.

- Naprawdę miałem nadzieję, że nie odejdzie, bo to idealne środowisko dla niego. Binotto przejmie teraz stanowisko szefa zespołu, jednocześnie zarządzając innymi operacjami. Brzmi to znajomo – skomentował inny fan.

Kolejny dodał: - Myślałem, że Wheatley jest trochę bardziej ugruntowany. Ma szansę zbudować coś od podstaw z Audi i zdecydował się na przejście do Astona Martina, który w ciągu najbliższych 3 lat nic nie osiągnie w F1.

Wheatley dołączy do zespołu w niezwykle trudnym momencie. W Audi cieszył się pewną autonomią, podlegając bezpośrednio zarządowi, ale współpraca z Mattią Binotto nie dawała mu wszystkich uprawnień przypisywanych stanowisku szefa zespołu. W Aston Martinie powinien jednak mieć szerszy zakres uprawnień.