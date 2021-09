Miesiące niepewności minęły i Mercedes ogłosił niedawno, że Valtteri Bottas po pięciu sezonach rozstanie się z zespołem, a jego miejsce zajmie George Russell, kończący swoją trzyletnią przygodę z Williamsem.

Wielu uważa, że Russell napsuje sporo krwi liderowi ekipy - Lewisowi Hamiltonowi, a w Mercedesie już zapewniają, iż wiedzą jak zapobiec tarciom podobnym do tych, które nie były rzadkością gdy partnerem Hamiltona był Nico Rosberg.

Horner - z konkurencyjnego obozu Red Bulla - przyznał, że z zainteresowaniem będzie śledził rozwój sytuacji u rywali.

- Z całą pewnością Russell wzmocni zespół - powiedział Horner. - To wielki talent. Można to dostrzec w Williamsie. Udało mu się w kwalifikacjach wywalczyć miejsca w przednich rzędach, zdobył podium. To oczywista gwiazda przyszłości.

- Nie ma wątpliwości czemu Toto wziął go na przyszły rok, a on w pełni zasłużył na tę szansę. Jak to się rozwinie? Czas pokaże.

- Myślę, że to będzie ekscytujące dla wszystkich. Czas również w tym sporcie nie stoi w miejscu i zawsze pojawia się jakiś talent. Przeżyliśmy to już z Maxem, a George jest w zasadzie z podobnej epoki. Obserwacja tego, jak poradzi sobie na wielkiej scenie będzie fascynująca - zapowiedział Christian Horner.