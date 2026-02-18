Przejdź do głównej treści
Formuła 1 Second Bahrain Pre-Season Testing

Faworyci na czele

Dziś rozpoczęła się druga i ostatnia tura przedsezonowych testów F1 w Bahrajnie.

Piotr Furman Ed Hardy
Edytowano:
Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Autor zdjęcia: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

Charles Leclerc rozpoczął ostatnie trzy dni testów przed marcową inauguracją sezonu w Australii od najlepszego czasu na Bahrain International Circuit.

Kierowca Ferrari uzyskał czas 1.33,739 s w pierwszej godzinie porannej sesji na prototypowych oponach, będąc wolniejszym o 0,070 s od swojego najlepszego rezultatu uzyskanego w zeszłym tygodniu.

Monakijczyk był o 0,313 s szybszy od panującego mistrza świata Lando Norrisa w McLarenie.

Andrea Kimi Antonelli, który ustanowił rekord w zeszłym tygodniu, zamknął pierwszą trójkę, będąc o 0,419 sekundy wolniejszym od Leclerca, ale o 1,532 sekundy szybszym od czwartego Alexa Albona.

Jeżdżący Williamsem Albon miał nawet krótką wymianę zdań z 19-letnim kierowcą Mercedesa, który wyprzedził go po wewnętrznej stronie zakrętu nr 13 na 17 minut przed końcem sesji.

Poranne wyniki pokazują, jak na progu nowego sezonu bardzo mocni są liderzy. Czasy okrążeń potwierdziły opinię Estebana Ocona, który stwierdził, że ​​środek stawki jest „kilka sekund za” czwórką czołowych zespołów: McLarenem, Mercedesem, Ferrari i Red Bullem.

Red Bull dzisiaj rano nie był jednak w stanie pokazać w pełni swojego potencjału, ponieważ nowy partner Maxa Verstappena, Isack Hadjar, z powodu problemu z ciśnieniem w układzie chłodzenia silnika, przejechał zaledwie 13 okrążeń.

Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Autor zdjęcia: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Francuz opuścił większość sesji, ale i tak uzyskał szósty najszybszy czas okrążenia z czasem 1 min. 36,188 s, czyli o 0,29 s wolniej niż zajmujący piąte miejsce Pierre Gasly w Alpine.

Pozostałe miejsca zajęli kolejno: Ocon, Fernando Alonso, Nico Hulkenberg, Arvid Lindblad oraz Sergio Perez, który również borykał się z problemami mechanicznymi.

Z powodu problemów z czujnikami w samochodzie, Perez przejechał zaledwie 23 okrążenia dla Cadillaca, opuszczając pierwszą godzinę testów i rozpoczynając regularne jazdy dopiero na około 90 minut przed końcem sesji.

Wyniki porannej sesji: 

1. Leclerc, 1.33,739 (70 okrążeń)
2. Norris, 1.34,052 (+0.313 s) (54 okrążenia)
3. Antonelli, 1.34,158 (+0.419 s) (69 okrążeń)
4. Albon, 1.35,690 (+1.951 s) (55 okrążeń)
5. Gasly, 1.35,898 (+2.159 s) (61 okrążeń)
6. Hadjar, 1.36,188 (+2.449 s) (13 okrążeń)
7. Ocon 1.36,418 (+2.679 s) (65 okrążeń)
8. Alonso, 1.36,536 (+2.797 s) (28 okrążeń)
9. Hulkenberg, 1.36,741 (+3.002 s) (49 okrążeń)
10. Lindblad, 1.36,769 (+3.030 s) (75 okrążeń)
11. Perez, 1.38,191 (+4.452 s) (24 okrążenia)

Formuła 1
27

