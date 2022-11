Obecnie uregulowana przepisami jest tzw. letnia przerwa. Ta rozciągnięta jest na większość sierpnia i zgodnie z zapisami fabryki pozostają zamknięte przez dwa tygodnie.

Zespoły starają się zapewnić swoim pracownikom wypoczynek również w okresie świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, choć regulamin nie nakazuje żadnych obostrzeń związanych z działaniem fabryk. Jednak podczas narady specjalnego komitetu doradczego dyrektorzy sportowi zespołów zaproponowali rozwiązanie na wzór wakacyjnej przerwy.

Według informacji Motorsport.com prace nie są zaawansowane, a wśród ekip brakuje jednomyślności.

Pozytywnie o pomyśle wypowiedział się Toto Wolff z Mercedesa.

- Wielu z nas, szefów zespołów, chciałoby powtórzyć zimą to, co mamy latem, zaczynając w święta poprzez Nowy Rok. Trwałoby to dwa tygodnie - powiedział Wolff. - Oczywiście, nadal jest to dyskutowane, ale był pozytywny odzew. Chodzi o dobre samopoczucie pracowników.

Finał tegorocznej rywalizacji zaplanowano na 20 listopada. Tak wcześnie nie kończono od 2010 roku. Wtedy ostatni akord wybrzmiał 14 listopada. W tym roku Formuła 1, ustalając swój harmonogram, wzięła pod uwagę piłkarski Mundial, ruszający tego samego dnia, w którym ściganie o punkty zakończą kierowcy.

Sezon 2023 ruszy 5 marca w Bahrajnie. Poprzedzi go jedna tura testów.