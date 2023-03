Kierowca Astona Martina ukończył wczorajsze Grand Prix Arabii Saudyjskiej na trzecim miejscu mimo kary pięciu sekund nałożonej na niego w początkowej fazie wyścigu, za złe ustawienie na polu startowym.

Po ceremonii podium okazało się, że otrzymał kolejną sankcję, tym razem 10-sekundową. Została wymierzona za nieprzepisowe dotknięcie bolidu w czasie odczekiwania wspomnianych pięciu na stanowisku serwisowym przed rozpoczęciem pit stopu. W efekcie tej decyzji w końcowych rezultatach spadł na czwarte miejsce, za George’a Russella.

Kilka godzin po wyścigu werdykt sędziów został jednak anulowany i ostatecznie Hiszpan ma na koncie setne podium w Formule 1.

Historia kary dla Alonso: Alonso odzyskał podium

W pierwszych chwilach po grand prix nie kwestionował słuszności drugiej kary, ale wyraził swoją frustrację tak późnym jej ogłoszeniem, biorąc pod uwagę, że sugerowane niedopełnienie procedury miało miejsce na osiemnastym, z pięćdziesięciu okrążeń wyścigu.

- Z punktu widzenia kibiców to nie była dobra sytuacja. Sędziowie mieli 35 okrążeń, aby poinformować o karze. Potem jeszcze dochodzi czas oczekiwania na dekorację. Coś nie działa w ich systemie - powiedział Alonso.

- Przykro mi z powodu kibiców. Cieszyłem się ze zdobycia miejsca na podium. Odebrałem trofeum, były zdjęcia, szampan i świętowanie. Piętnaście, czy dwanaście punktów niewiele dla mnie zmienia. Natomiast przykro mi z powodu takich działań FIA - podkreślił reprezentant Astona Martina.

Zaznaczył, że panel sędziowski musi przyśpieszyć proces wyrokowania i informowania o swoich postanowieniach.

- Powinien po prostu wrócić zdrowy rozsądek. Nie trzeba wymyślać czegoś nowego - tłumaczył.

- Kiedy dostałem informację o pięciu karnych sekundach, przycisnąłem trochę mocniej, aby wypracować odpowiednią różnicę. Natomiast w drugiej fazie wyścigu nie pojawiły się żadne informacje o trwającym dochodzeniu. Gdybym wiedział o sankcji 10-sekundowej, postarałbym się o przewagę jedenastu nad rywalem - zaznaczył.

W kontekście swojego błędu i złego ustawienia na polu startowym, dodał: - Muszę ponownie obejrzeć wyścig. Chyba za bardzo zjechałem do lewej strony. To był mój błąd. Powinienem zwrócić na to większą uwagę, choć dziwne jest, że w dwóch wyścigach doszło do takich sytuacji, najpierw z Estebanem, a teraz ze mną. Może coś ogranicza właściwe pole widzenia. Tak czy inaczej, to było moje uchybienie.

Video: Alonso odzyskał podium. Co wydarzyło się w GP Arabii Saudyjskiej?