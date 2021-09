Fernando Alonso: F1 potrzebuje równowagi

Formuła 1 wkroczy niedługo w zupełnie nową erę zasad, które sprawią, że bolidy będą mogły jeździć bliżej siebie. Istnieją jednak obawy, że nowy regulamin zwiększy przepaść miedzy najlepszymi zespołami, a resztą stawki.

Fernando Alonso, który ścigał się w wielu erach regulacyjnych F1 uważa, że najważniejszym aspektem jest to, aby władze F1 skupiły się najbardziej na próbach wyrównania różnic w osiągach, aby najlepsi kierowcy mogli pokazać do czego są zdolni.

Czytaj również: Zdecydowane postępy Williamsa

- To czym musimy się zająć od przyszłego roku to różnica między samochodami.

- Obecnie, jeśli jeździsz konkurencyjnym bolidem, jedyną walkę jaką toczysz to z kolegą z zespołu, a nie z innymi ekipami. 95 procent wyścigów skończysz na podium.

- Nie ma znaczenia, czy masz 19 lat i jest to Twój debiutancki sezon, czy 45 lat i jesteś najstarszy w stawce i tak będziesz wygrywać. Musimy być otwarci na zmiany, aby każdy miał kiedyś aspiracje by walczyć o podium. W tej chwili to nie jest możliwe - tłumaczy.

Frustracja Alonso jest związana z tym, że co raz więcej kierowców jeździ na wysokim poziomie. Hiszpan twierdzi, że nie należy lekceważyć rozwoju umiejętności zawodników.

- Kiedy zaczynasz uprawiać ten sport widzisz, że istnieją duże różnice w porównaniu do kategorii juniorskich. Przez trzy, cztery lata uczysz się systemu panującego tutaj. Następnie uczysz się maksymalizacji potencjału bolidu.

- Tutaj to już nie jest jazda do granic możliwości, jak np. w gokartach. Musisz zmierzyć się z różnymi problemami i scenariuszami w wyścigu: degradacja opon, strategia itp.

- W końcu dochodzisz do punktu, w którym jesteś coraz lepszy z każdym przejechanym wyścigiem. Wchodzisz do bolidu i wiesz o nim co raz więcej. W kolejnym sezonie wszystko się zaczyna od nowa. Dlatego warto zwrócić uwagę na rozwój - zakończył.

Fernando Alonso, Alpine A521 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images