Dwukrotny mistrz świata miał kilka wyróżniających się momentów w sezonie 2022. Była szansa na pole position w kwalifikacjach do Grand Prix Australii. Do wyścigu w Kanadzie w zeszłym miesiącu startował z pierwszego rzędu.

Udowodnił również rosnącą konkurencyjność Alpine, kiedy to w zeszły weekend w Austrii wystartował do wyścigu z tyłu stawki i walczył o miejsce w pierwszej szóstce, zanim problem z kołem zmusił go do kolejnego pit stopu, przez co spadł na dalszą pozycję.

Chociaż trudności mechaniczne i incydenty w dniu wyścigów kosztowały go szansę na lepsze wyniki, Hiszpan mówi, że jego kampania 2022 jest jedną z tych, która cieszy go najbardziej, nawet jeśli perspektywy zwycięstw wciąż są odległe.

- Tak, tęsknię za wygranymi i za uczuciem walki o podia i większe rzeczy - powiedział Alonso. - Z drugiej strony jestem zadowolony z tego co dzieje się obecnie, ponieważ walczę też ze sobą, starając się być lepszą wersję siebie w porównaniu do tego co miało miejsce w 2019 roku.

- W poprzednim sezonie prezentowałem przyzwoity poziom. Natomiast czuję, że w tym roku doszedłem do swojej szczytowej formy - kontynuował. - Mam wrażenie, że stać mnie na występy, które przewyższają oczekiwania, co zawsze było moją mocną stroną, a to sprawia, że jestem bardzo dumny z powrotu do takiej efektywności.

Czytaj również: Alonso mógł być szósty

Szef zespołu Alpine - Otmar Szafnauer przyznał, że pozytywne nastawienie Alonso dobrze oddziałuje na całą stajnię.

- Nie pracowałem z nim w przeszłości, to mój pierwszy rok, ale z tego, co widzę, nadal kocha wyścigi - powiedział Szafnauer.

- Jest wspaniałym zawodnikiem, który uwielbia rywalizację i myślę, że w życiu generalnie jest się szczęśliwym, gdy przekracza się oczekiwania. Nie dotyczy to wyłącznie Fernando, lecz każdego z nas - uznał.

Czytaj również: Za wcześnie na awans Schumachera

Alonso szykuje się do rozmów kontraktowych z Alpine w kontekście kontynuowania współpracy w sezonie 2023. Negocjacje są spodziewane podczas zbliżającej się przerwy letniej.

Choć powszechnie oczekuje się, że zostanie utrzymany w składzie, nie popada w samozadowolenie, w aspekcie nowej umowy.

- Nigdy nie ma się gwarancji zachowania miejsca w zespole na kolejny sezon. Spodziewam się, że będziemy uzgadniali to podczas przerwy letniej - mówił Hiszpan. - W ciągu najbliższych tygodni usiądziemy do rozmów i zobaczę jakie są ich oczekiwania. Chcę też dowiedzieć się, jaki zakładają następny krok w tym projekcie. Owszem, czuję się w Alpine jak w domu.

Polecane video: