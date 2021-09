Ferrari już wcześniej ogłosiło, że planuje wprowadzić w tym sezonie aktualizację jednostki napędowej, robiąc w ten sposób „ważny krok” pod względem osiągów.

Przepisy pozwalają zespołom na modernizację każdego z komponentów układu napędowego raz w roku.

Szef Ferrari F1, Mattia Binotto, informował, że nie planują zastosowania poprawek przed Grand Prix Włoch w Monzy, które odbyło się na początku tego miesiąca. Scuderia przekazała, że dopiero teraz w Rosji nowe podzespoły zostaną zamontowane w samochodzie Charlesa Leclerca.

Uważa się, że przyrost mocy oferowany przez zaktualizowany system hybrydowy będzie mniejszy niż 10 KM, ale mimo to zapewni dodatkowy impuls w walce z McLarenem o trzecie miejsce w mistrzostwach konstruktorów.

Oznacza to, że Leclerc będzie musiał wystartować do niedzielnego wyścigu z końca stawki. Dla Monakijczyka to bowiem nadprogramowa zmiana jednostki napędowej, po tym jak stracił jeden ze swoich wcześniejszych silników w zderzeniu na pierwszym okrążeniu z Lancem Strollem na Węgrzech.

Kolega z zespołu Carlos Sainz będzie musiał jeszcze poczekać na zaktualizowany system hybrydowy.

Ferrari zawsze planowało uniknąć sytuacji, w której obaj kierowcy rozpoczynają ten sam wyścig z tyłu, przy czym Leclerc otrzymał pierwszeństwo ze względu na obawy dotyczące jego układu magazynowania energii, który został uszkodzony w tej samej kraksie na Węgrzech.

- Głównym celem jest zdobycie doświadczenia w kontekście projektu samochodu na sezon 2022 - przekazało Ferrari.

- Charles będzie pierwszym, który otrzyma nowy system hybrydowy. Decyzja ta jest środkiem ostrożności związanym z ryzykiem użycia uszkodzonego akumulatora z Grand Prix Węgier - dodaje zespół. - Jeśli chodzi o to, kiedy zaktualizowany system hybrydowy zostanie zamontowany w samochodzie Carlosa, zostanie to ustalone po ocenie właściwego kompromisu między konkurencyjnością a wpływem kary.

W klasyfikacji konstruktorów trzeci McLaren wyprzedza Ferrari o 13,5 punktów.