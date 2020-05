Ferrari bez dobrych relacji z Vettelem

Były mistrz świata pożegna się z Ferrari po zakończeniu tego roku, co uruchomiło transferową karuzelę. Miejsce Niemca zajmie Carlos Sainz, którego w McLarenie zastąpi Daniel Ricciardo.

- To była piękna historia, która mogła być o wiele piękniejsza. Doszliśmy jednak do zakończenia współpracy z Vettelem z różnych powodów, zarówno tych, które wyszły od niego, jak i od nas. Nasze relacje nie są najlepsze i się rozstajemy. To jak z małżeństwem, które się rozwodzi - mówił syn Enzo Ferrariego dla Gazzetty dello Sport.

Ferrari nie chciał wskazywać palcem, kto jest winny zakończenia współpracy: - To nie jest kwestia posiadania najlepszego kierowcy lub najlepszego samochodu. Czułem się pewnie i szanowałem Seba, ponieważ miał świetne wyścigi, ale nie wiem, czy on nie zrozumiał samochodu, czy my jego oczekiwań. Takie rzeczy mogą się zdarzyć. To nie jest czas, by wskazywać winnych - dodał.

Polecane video