Ferrari brakuje zwycięskiego samochodu

Todt, który był szefem Ferrari w latach 1994–2007, został poproszony przez Corriere della Sera, o ocenę przyszłego składu włoskiej ekipy. Od sezonu 2021 kolegą zespołowym Charlesa Leclerca będzie Carlos Sainz.

- Sporty motorowe to połączenie człowieka, maszyny i zespołu. Chcąc wygrać należy to wszystko poskładać. Bez jednego z tych elementów inne nie zadziałają, już to widzieliśmy - powiedział Todt.

- Bez samochodu ani Alonso, ani Vettel nie wygrywali. Sebastian zwyciężał, gdy dysponował świetnym bolidem (Red Bulla). To samo dotyczy Schumachera. Kiedy przybył do Ferrari w 1996 roku, musiał poczekać na tytuł do sezonu 2020. Możesz mieć talent, ale jeśli nie masz odpowiednich narzędzi i zespołu, nie uda się - kontynuował.

Prezydent FIA jest zdania, że na stworzenie zwycięskiej ekipy oraz samochodu potrzeba około trzech-czterech lat.

- W 1997 roku przegraliśmy w ostatnim wyścigu, również w 1998, a także w 1999, choć przynajmniej zdobyliśmy mistrzostwo konstruktorów. Potem nadeszły dobre lata. Jeśli wcześniej nam się nie udało, to właśnie dlatego, że nie mieliśmy właściwej kombinacji wszystkich elementów - przyznał.

Tematem spekulacji jest również przyszła hierarchia w Ferrari. Carlos Sainz podkreśla, że nie zamierza być tłem dla Charlesa Leclerca.

Todt uważa, że podział na kierowcę numer jeden i dwa zapadnie po kilku pierwszych wyścigach.

- Zapytajcie o to Binotto, a nie mnie. Numer jeden i numer dwa… Hierarchia będzie zależna od tego, kto znajdzie się przed kim po pierwszych czterech lub pięciu wyścigach. Tak jest w przypadku wszystkich zespołów.

Pytany, czy był zaskoczony rozstaniem Vettela z Ferrari, odparł: - Nie mam ochoty tego oceniać. Jest bardzo utalentowanym kierowcą, ale nie ma jeszcze samochodu na sezon 2021. Mam jednak nadzieję, ze względu na niego i na F1, że będzie kontynuował starty.

