Obecnie każdy kierowca może użyć trzech jednostek napędowych, ale zmieszczenie się w tej puli - zwłaszcza walcząc w czołówce - jest praktycznie niemożliwe. W związku z tym zespoły często wybierają najlepsze pod względem strategicznym rundy i dokładają kolejne jednostki do puli.

W ostatnim czasie ekipy licznie zmieniały silniki w belgijskim Spa i włoskiej Monzy. Oba tory umożliwiają wyprzedzanie, a potwierdzili to m.in. Max Verstappen - zwycięzca obu wyścigów - oraz Carlos Sainz.

We Włoszech zamieszanie spowodowane karami okazało się tak duże, że przez kilka godzin nie było wiadomo, jaka dokładnie będzie obsada pól startowych. Za pierwsze użycie elementu spoza puli kierowca relegowany jest o dziesięć pozycji. Za kolejne o pięć. Kary za każdy element jednostki napędowej sumują się.

Binotto, szef zespołu Ferrari, wezwał FIA do dokładnego wyjaśnienia systemu nakładania kar, by ustalenie kolejności na gridzie było sprawniejsze. Zasugerował również potrzebę zwiększenia limitu jednostek napędowych.

- Powodem, dla którego trwało to tak długo, jest to, że z pewnością istnieją różne interpretacje, a przepisy nie są wystarczająco klarowne - powiedział Binotto. - To coś, czym w przyszłości na pewno powinniśmy się zająć.

- Nie tylko tym, jak ustalana jest kolejność po karach. Również liczba otrzymanych kar wymaga analizy. Sądzę, że dla kibica to niełatwe, gdy widzi samochód na pole position, który jednak nie startuje z pole position z powodu relegacji.

- Być może te trzy jednostki napędowe na kierowcę to za mało. Może powinno to zostać zrewidowane z myślą o kolejnych sezonach?