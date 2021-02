Ferrari i Shell nadal razem

Ferrari po raz pierwszy nawiązało współpracę z Shellem już w 1929 roku, kiedy powstał zespół wyścigowy. Trwający z przerwami związek zaowocował dwunastoma tytułami wśród kierowców i dziesięcioma laurami w klasyfikacji konstruktorów.

Na mocy nowej umowy Shell zostanie nie tylko dostawcą paliw i smarów, ale również partnerem innowacyjnym. Wspólnie z Ferrari będzie opracowywał paliwa nowej generacji, które wkrótce mogą być w użyciu w Formule 1.

- Relacje między Ferrari i Shellem sięgają 1929 roku, kiedy to powstał nasz zespół - powiedział Mattia Binotto, szef włoskiej stajni. - W tym czasie odnieśliśmy wiele zwycięstw. Dlatego cieszymy się, że nasza współpraca potrwa jeszcze dłużej.

- Łączy nas wiele wspólnych wartości, w tym doskonałość, pasja do wyścigów i praca zespołowa. Wszystko to uczyniło nasze partnerstwo wyjątkowym w świecie sportów motorowych.

- Razem z Shellem, jako partnerem innowacyjnym, będziemy kontynuować prace nad transferem technologii wyścigowej do motoryzacji. Współpraca to również ambitne cele, w tym te Formuły 1, by do 2030 roku osiągnąć neutralność węglową.