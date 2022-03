Kierowcy Mercedesa - Lewis Hamilton i George Russell byli najszybsi na koniec pierwszego etapu przygotowań do sezonu 2022. Obaj jednak nie wdają się zbytnio w przewidywania co do układu stawki, na podstawie zaledwie pierwszej sesji testowej, która odbyła się w zeszłym tygodniu.

Spore wrażenie zrobiły jednak ekipy McLarena i Ferrari.

- Myślę, że McLaren i Ferrari wyglądają na niezwykle mocnych - powiedział Russell, który przyznał, że jego zespół nie jest „w pełni zadowolony” po pierwszej sesji w Barcelonie.

Szef Mercedesa Toto Wolff zgodził się: - Mamy wrażenie, że Ferrari ma obecnie najmocniejszy silnik. Jednak za nami dopiero trzy dni testów, a wyniki zimowych jazd mogą być zwodnicze.

Możliwości tegorocznych bolidów z pewnością w dużym stopniu zostały przesłonięte przez ich kłopoty z „galopowaniem”, z czym spotkały się wszystkie ekipy podczas jazd na Circuit de Barcelona-Catalunya.

Reprezentujący Ferrari - Carlos Sainz, wymieniany w gronie faworytów w nadchodzącej kampanii, stwierdził: - Jeśli ich dane wskazują na to, że jesteśmy przed nimi, to nasze liczby tego nie pokazują.

- Przede wszystkim nie wierzyłbym zbytnio w problemy Mercedesa, wiedząc, czego dokonali w ostatnich latach. Generalnie jednak nie wiem zbytnio jak wygląda sytuacja - dodał Hiszpan.

Lando Norris uważa, że przewidywanie przez Russella zwycięstw McLarena jest przedwczesne.

- On sądzi, że jesteśmy mocni, a my twierdzimy, że to oni są w konkurencyjnej formie - stwierdził Norris. - Mercedes nigdy nie prezentował się dobrze podczas testów, ale poczekajmy do pierwszego wyścigu. My jesteśmy w niezłym położeniu, Ferrari od pierwszego dnia jest mocne natomiast Mercedes i Red Bull są blisko za nami, a nawet powiedziałbym, że w tej chwili trochę nas wyprzedzają.

Fernando Alonso z Alpine podobnie wyraża się w temacie stajni z Maranello.

- Ferrari wydaje się być teraz najszybsze, co jest wspaniałą wiadomością dla całej Hiszpanii - przekazał Alonso. - Wspomnę też o Mercedesie, który również wydaje się być bardzo konkurencyjny.