Ferrari jest zadowolone

Włoski zespół był jednym z pierwszych, który złożył podpis pod nowym dokumentem.

Wcześniej uważano natomiast, że niechęć Mercedesa do kontraktu wynikała z bardziej atrakcyjnych warunków oferowanych Ferrari. Ostatecznie jednak wszystkie obecne zespoły zobowiązały się do startów w F1 na lata 2021-2025.

- Każdy zespół podpisał umowę, co pokazuje, że wszyscy jesteśmy pozytywnie nastawieni co do przyszłości tego sportu - powiedział Mattia Binotto, szef Scuderii Ferrari.

Jednak włoskie źródła podają, że oprócz lepszych warunków finansowych, Ferrari zachowało również kontrowersyjną zasadę korzystania z prawa weta, przy ustalaniu kluczowych zasad dla tego sportu.

- Dostaliśmy to, czego chcieliśmy - dodał Binotto w wywiadzie udzielonym dla Sky Italia.

- To było dla nas ważne, ponieważ wiele znaczymy w historii Formuły 1. Zawsze na początku chce się zyskać jak najwięcej, a potem dostaje się mniej. Wypracowaliśmy jednak ważny rezultat. Jesteśmy więc bardzo zadowoleni - zakończył.