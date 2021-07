Podczas Grand Prix Styrii obaj kierowcy Ferrari byli bardzo szybcy w wyścigu: Carlos Sainz awansował z trzynastego miejsca na szóste, a Charles Leclerc, po nieplanowanym pit stopie po pierwszym okrążeniu, zajął siódme miejsce.

Jednak tydzień później, na tym samym torze, początek weekendu okazał się dla Scuderii znacznie mniej pewny. W piątek w drugim treningu żadnemu z kierowców nie udało się wybić powyżej trzynastej pozycji. Jednocześnie Grand Prix Austrii odbywa się w chłodniejszych warunkach, a zespoły używają innego zestawu opon, bardziej miękkiego.

- Czeka nas dużo pracy - przyznał Leclerc. - Dotyczy to zwłaszcza opon C5, których używamy tutaj po raz pierwszy i wydaje się, że jeszcze ją nie do końca do rozgryźliśmy.

- Ogólnie piątek przebiegł pomyślnie, a nasze tempo wyścigowe jest tak samo dobre jak w zeszłym tygodniu. Jednak kwestię kwalifikacji musimy jeszcze dopracować - kontynuował.

W odniesieniu do chłodniejszej pogody, dodał: - O dziwo, wyzwanie z tylnymi oponami wzrosło jeszcze bardziej. Liczymy jednak, że nie będziemy mieć takich problemów jak we Francji.