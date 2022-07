Carlos Sainz na Silverstone doczekał się pierwszego w karierze pole position. Hiszpan o 0,072 s pokonał Maxa Verstappena, którego na najszybszym okrążeniu spowolniły żółte flagi pokazane po obrocie Charlesa Leclerca.

Sam Monakijczyk przyznał, że ucieszy go ewentualne premierowe zwycięstwo zespołowego kolegi, ale dodał, iż priorytetem Ferrari powinien być dublet. Zasugerował, że jeśli pojawi się na to szansa, kierownictwo może zdecydować się na pewne „strategiczne ruchy”.

- Oczywiście, ucieszę się, jeśli Carlos jutro wygra - powiedział Leclerc. - Nie zamierzam jednak ukrywać, że ja też bym chciał zwyciężyć. Najważniejszy jest jednak dublet, niezależnie w jakiej kolejności.

- Jeśli pojawi się szansa, by rozegrać to strategicznie, nie mam wątpliwości, że się na to zdecydują. Czuję się komfortowo w samochodzie, więc poczekajmy i zobaczymy.

Sainz zgodził się z zespołowym kolegą i przyznał, że kierowcy Scuderii muszą pracować razem, by odeprzeć spodziewane ataki duetu Red Bulla - Maxa Verstappena i Sergio Pereza.

- Zgadzam się. Sądzę, że będziemy pracować zespołowo, tak jak od początku roku - zapowiedział Sainz. - Jestem pewny, że razem z Charlesem możemy powalczyć z Maxem i oczywiście nie zapominamy o Sergio, który również będzie atakował.

- Oni byli bardzo szybcy w FP3, ale jeśli będziemy pracować razem, możemy zdobyć dublet.

Wyścig o Grand Prix Wielkiej Brytanii ruszy o godzinie 16 polskiego czasu.

