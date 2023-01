W ramach procesu optymalizacji przeprowadzonego zimą, Ferrari skupiło się na kluczowych obszarach ulepszeń, które zdaniem zespołu mogą być przydatne w następnym sezonie.

Pierwszym z nich jest aerodynamika, a zespół postanowił udoskonalić innowacyjne sekcje boczne, aby pomóc lepiej zarządzać przepływem powietrza – zarówno pod względem poprawy siły docisku, jak i zmniejszenia oporu powietrza.

Poza tym Ferrari chce również zmniejszyć wagę swojego nowego bolidu, dążąc do zejścia poniżej limitu 796 kilogramów, co da ekipie możliwość dodania balastu do samochodu w celu poprawienia równowagi i optymalizacji zachowania opon.

Ferrari ma wypuścić swój nowy samochód, o nazwie kodowej 675, 14 lutego. To właśnie w zakresie oszczędzania masy podjęto najwięcej starań.

Źródła wokół zespołu sugerują, że Ferrari osiągnęło dobre wyniki w tym obszarze, co powinno pomóc w osiągach i zarządzaniu oponami. Lepsze wyważenie jest kluczowym elementem zmniejszonej degradacji ogumienia.

Ostateczne efekty pracy Ferrari poznamy za kilka tygodni, jednak pierwsze przesłanki wydają się pozytywne, co będzie mile widzianą informacją dla nowego szefa zespołu, Frederica Vasseura, który oficjalnie rozpoczyna swoją działalność w przyszłym tygodniu.

Video: Klip z drugiego etapu Rajdu Dakar 2023