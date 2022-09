Red Bull Racing jest typowany do zwycięstwa w Grand Prix Włoch dzięki imponującej prędkości ich samochodu na prostych i zdecydowanie konkurencyjnych osiągach na obiektach o charakterystyce niskiej siły docisku.

Chociaż Verstappen i jego kolega z zespołu Sergio Perez otrzymają kary cofnięcia na starcie, za nadprogramową wymianę silników w ich bolidach, Red Bull będzie chciał powtórzyć formę ze Spa sprzed dwóch tygodni, kiedy to Verstappen ruszał z odległego, czternastego pola i nie przeszkodziło mu to w odniesieniu dominującego zwycięstwa w Belgii.

W pierwszej dzisiejszej sesji Ferrari zanotowało dublet, z najszybszym Charlesem Leclerkiem, podczas gdy w popołudniowej części jazd pierwszy był Carlos Sainz.

- Samochód spisywał się dość dobrze - powiedział Verstappen po drugim treningu. - Porównywałem kilka rzeczy między sesjami, aby zrozumieć, czy można zrobić coś lepiej.

- Niektóre rozwiązania zadziałały, niektóre nie. Generalnie zwracaliśmy uwagę na dłuższe przejazdy, ze względu na karę. Jak dotąd, wszystko poszło dobrze - kontynuował.

Oczywiście pojawiło się pytanie, czy postrzega Ferrari za groźnego rywala we Włoszech: - Prezentują się dobrze, ale nie martwię się tym, ponieważ mamy jeszcze kilka kwestii do dopracowania. Patrząc na długie stinty, jesteśmy dość mocni, co jest najważniejsze w kontekście wyścigu.

Czytaj również: Kary na starcie Grand Prix Włoch

Verstappen za wymianę silnika zostanie cofnięty o pięć miejsc na starcie, podczas gdy Perez o dziesięć. Sainz po zmianie podzespołów jednostki napędowej, ale też i skrzyni biegów wyląduje na końcu stawki. Tylko Leclerc jako jedyny kierowca z dwóch czołowych ekip nie odnotuje żadnego spadku w ustawieniu do niedzielnej rywalizacji.

Mimo sankcji Verstappen oczekuje, że włączy się do walki triumf, choć nie spodziewa się takiej dominacji, jak w Spa.

- Nadal jest kilka rzeczy, które możemy zrobić lepiej. Natomiast Monza nie jest taka sama jak Spa, pod względem układu toru - dodał. - Owszem wymaga niskiej siły docisku, ale nie aż takiej jak tam. Jednakże jeśli utrzymamy chociaż połowę z naszej przewagi, będziemy mieli duże szanse na wygraną.

Video: Grand Prix Włoch - Onboard toru Autodromo Nazionale di Monza