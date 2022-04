Scuderia świetnie zainaugurowała tegoroczną kampanię. Nawet w Maranello przyznają, że udany początek przerósł ich oczekiwania. Charles Leclerc wygrał dwa wyścigi i raz był drugi, a Carlos Sainz dwukrotnie wjechał na podium.

Przewaga Leclerca nad drugim w tabeli Georgem Russellem sięga 34 punktów. Wśród konstruktorów Ferrari wyprzedza Mercedesa o 39 oczek. Choć do końca sezonu jeszcze daleka droga, odrodzenie Scuderii jest wydarzeniem początku roku i wywołuje entuzjazm wśród włoskich fanów, potęgowany dodatkowo lokalizacją najbliższej rundy - Formuła 1 zawita do Imoli.

Leclerc przestrzegł jednak, że zespół nie powinien dać się ponieść emocjom i pozostać skoncentrowanym na jak najlepszych występach na torze. Pytany o nadchodzące Grand Prix Emilii-Romanii, Monakijczyk odparł:

- O tak, mogę to sobie wyobrazić. Staram się jednak zbyt wiele o tym nie myśleć. To dopiero początek sezonu.

- Oczywiście dobrze jest być na czele mistrzostw. 34 punkty [przewagi] zawsze są korzystne, niezależnie od momentu kalendarza, w którym się znajdujemy, jednak na razie nie chcę za bardzo koncentrować się na mistrzostwach.

- Włochy będą niesamowite, ale musimy podejść do tego weekendu tak jak do trzech poprzednich. Uważam, że niezwykle istotne jest, by nie narzucać sobie dodatkowej presji i nie próbować przesadzać. Od początku sezonu pracujemy jako zespół bardzo dobrze i musimy to kontynuować. Dokładnie tak jak podczas trzech pierwszych weekendów.

24-latek wie, jak żywiołowo reagują tifosi - w 2019 roku, swoim debiutanckim w Ferrari wygrał on Grand Prix Włoch na Autodromo Nazionale di Monza.

- Włochy są dla nas zawsze niesamowite, więc nie mogę się doczekać. Monza była wtedy bardzo intensywnym wyścigiem. Miałem za sobą Lewisa [Hamiltona]. Jednak raz jeszcze - staram się nie myśleć zbyt wiele o naszej pozycji.

- Nawet mimo tego, że trybuny będą tam wyglądały nieco inaczej - będzie zapewne dużo więcej czerwonego - postaramy się skupić na naszej pracy, a nie na pozycji w mistrzostwach - podsumował Charles Leclerc.