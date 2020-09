Ferrari nie odpuszcza apelacji

Choć sędziowie wydali już pierwszy werdykt na temat legalności samochodów RP20, finał sprawy wciąż jest przed nami. Zespół z Silverstone za nielegalne wloty powietrza do tylnych hamulców ukarano odjęciem punktów zdobytych podczas Grand Prix Styrii oraz grzywną w wysokości 400 tysięcy euro. Dalsze użycie kwestionowanych elementów wiąże się jedynie z naganą.

Zdaniem rywali, z których na placu boju pozostało jedynie Ferrari, kara ta jest zbyt niska. Mimo że FIA wprowadzi zakaz inspirowania się fotografiami, Binotto uważa, że kopiowanie rozwiązań rywali musi być wyraźnie zabronione.

- Podpatrywanie rywali, próby zrozumienia tego co robią i analiza ich samochodu jest częścią historii F1 i nie widzę w tym nic złego - powiedział Binotto. - Jednak kopiowanie całego projektu jest niebezpiecznym podejściem, ponieważ w grę wchodzi własność intelektualna. Gdybym dowodził Mercedesem, protestowałbym przeciwko kopiowaniu. Z kolei zdjęcia były od zawsze i sam fakt ich zrobienia nie jest zły.

Binotto zaznaczył, że byłby gotowy zrezygnować z apelacji, gdy satysfakcjonował go kształt zakazu kopiowania, ustalony przez FIA pod kątem sezonu 2021.

- Potwierdziliśmy nasz protest, więc odwołaliśmy się od decyzji sędziów z ostatnich wyścigów. Powód jest jasny - uważamy, że to, co zrobiło Racing Point w tym roku, nie jest słuszne. Uważamy, że jest to sprzeczne z zasadami naszego sportu i nie chcemy, by wydarzyło się to w przyszłości.

- W związku z tym dopytujemy i prosimy FIA o wyjaśnienia czy wprowadzone zostaną odpowiednie przepisy lub dyrektywa techniczna, które zapewnią, iż kopiowanie nie będzie możliwe. Wtedy jesteśmy gotowi wycofać naszą apelację - zakończył Mattia Binotto.