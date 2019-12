Ferrari nie ujawni szczegółów

Sebastian Vettel i Charles Leclerc odpadli z rywalizacji na Interlagos po tym, jak doszło do delikatnego kontaktu pomiędzy oboma SF90.

Żaden z kierowców nie został ukarany przez FIA, choć telewizyjne powtórki ujawniły, że to Vettel zjechał nieco w lewą stronę i spowodował kontakt. Scuderia analizowała całą sytuację w Maranello, rozmawiając z obydwoma kierowcami wspólnie i z każdym indywidualnie.

Zapytany w Abu Zabi jakie środki zostały podjęte, aby zapobiec podobnym zdarzeniom w przyszłości, Binotto stwierdził: - Tu nie ma żadnych odpowiedzi. Jest to coś, o czym rozmawiamy jedynie wewnętrznie. Obaj są bardzo dobrymi kierowcami i wiedzą co robić. To co się stało, było bardzo niefortunne.

Leclerc powiedział podczas czwartkowej konferencji prasowej, że zarówno on sam, jak i Vettel muszą być mniej agresywni przy okazji podobnych pojedynków. Z kolei Binotto wcześniej stwierdził, iż zawodnicy są świadomi tego, co się stało i zdają sobie sprawę, że było to niedopuszczalne.

Naciskany o więcej szczegółów, szef włoskiej stajni odparł: - Czy można winić jednego kierowcę bardziej niż drugiego? Sądzę, że to nie jest ważne. Być może tym razem był to Seb, a następnym razem będzie Charles.

- Obaj są kierowcami, którzy walczą i błędy mogą się zdarzać. Ważne jest, aby być pewnym, że coś takiego się już nie powtórzy.

- Nie ma zbyt wiele do omówienia. To zostanie między nami. Rozmawialiśmy o tym w fabryce i cieszę się, że nie będziemy tego ujawniać - podsumował stanowczo Mattia Binotto.