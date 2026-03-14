Pierwszy z dwóch wyścigów w Szanghaju rozpoczął się niemal identycznie jak ubiegłotygodniowe Grand Prix Australii. Ruszający z drugiego pola Andrea Kimi Antonelli przez problemy na starcie spadł na koniec pierwszej dziesiątki, na czym skorzystali ustawieni dalej kierowcy Ferrari.

Włoch od razu próbował odrabiać straty, jednak jego ambicje zakończyły się kolizją z Isackiem Hadjarem, za którą sędziowie nałożyli na niego 10 sekund kary. Jeszcze gorszy początek zanotował Max Verstappen, spadając z ósmej pozycji na piętnastą.

Po pierwszym okrążeniu prowadzenie przed dwoma samochodami Ferrari i McLarena utrzymywał George Russell, a stawkę zamykał Arvid Lindblad, który po własnym błędzie obrócił się w 11. zakręcie.

Lewis Hamilton potrzebował zaledwie jednego okrążenia, aby z czwartego miejsca awansować na pierwsze. Tuż po minięciu linii startowej wyprzedził swojego dawnego partnera zespołowego, a następnie obronił pozycję na kolejnym kółku.

Russell przez moment musiał patrzeć w lusterka na Charlesa Leclerca, lecz jeszcze przed końcem trzeciego okrążenia wrócił na prowadzenie. Aby wyprzedzić Hamiltona musiał jednak rozładować całą baterię i z pierwszej lokaty cieszył się tylko do pierwszego zakrętu.

Brytyjczyk raz jeszcze wstrzymał się z atakiem na jedno okrążenie, po czym minął swojego rodaka, tym razem z wystarczającym zapasem energii elektrycznej, by nie oddać mu natychmiast zyskanego miejsca. Swoje trzy grosze wtrącił Leclerc, szukając momentu, aby zostać wiceliderem.

Niespodziewanie ważną rolę zaczęły odgrywać opony, które poddawały się już na 8. okrążeniu. U prawie wszystkich kierowców, którzy wybrali pośrednią mieszankę, pojawiło się ziarnienie oraz ogromna degradacja, skutkujące brakiem przyczepności.

Po walce z Russellem, u Hamiltona zniszczenie mieszanki postępowało wyraźnie szybciej niż u Leclerca, przez co stajnia z Maranello zaczęła szybo powiększać stratę, nim Monakijczyk znalazł się przed Brytyjczykiem. W międzyczasie za ich plecami pokazał się Antonelli, który później skorzystał na ich wewnątrzzespołowej walce i już na 13. okrążeniu miał przed sobą tylko kolegę z ekipy.

Niemal równocześnie trzy bolidy uległy awarii. Valtteri Bottas i Arvid Lindblad otrzymali polecenie, aby wrócić do garażu i wycofać się z wyścigu, a Nico Hulkenberg zatrzymał się w pierwszym zakręcie, zmuszając samochód bezpieczeństwa do wyjazdu na tor.

Ponad połowa kierowców wykorzystała ten moment na zjazd po świeży komplet opon, zostali tylko zawodnicy z końca stawki oraz jadący na twardych oponach. Kimi dodatkowo mógł odbyć karę i stracić mniej, niż gdyby została doliczona do jego czasu.

Niezagrożony Russell dojechał do mety na pierwszym miejscu, a obok niego na podium stanęli Leclerc i Hamilton. Antonelli zdołał rozdzielić sklasyfikowanych na czwartym i szóstym miejscu Lando Norrisa i Oscara Piastriego z McLarena.

Wybór twardych opon pozwolił Liamowi Lawsonowi na zyskanie aż sześciu pozycji i zdobycie dwóch punktów. Oliver Bearman zajął ostatnie punktowane miejsce, a pierwszą dziesiątkę zamknęli Max Verstappen i Esteban Ocon.

Wyniki: