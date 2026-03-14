Formuła 1 GP Chin

Ferrari nie zagroziło Russellowi

George Russell nie oddaje pierwszego miejsca, wygrywając sprint Formuły 1 w Chinach.

Maciej Klaja
Edytowano:
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes

Autor zdjęcia: Jade Gao- Getty Images

Pierwszy z dwóch wyścigów w Szanghaju rozpoczął się niemal identycznie jak ubiegłotygodniowe Grand Prix Australii. Ruszający z drugiego pola Andrea Kimi Antonelli przez problemy na starcie spadł na koniec pierwszej dziesiątki, na czym skorzystali ustawieni dalej kierowcy Ferrari.

Włoch od razu próbował odrabiać straty, jednak jego ambicje zakończyły się kolizją z Isackiem Hadjarem, za którą sędziowie nałożyli na niego 10 sekund kary. Jeszcze gorszy początek zanotował Max Verstappen, spadając z ósmej pozycji na piętnastą.

Po pierwszym okrążeniu prowadzenie przed dwoma samochodami Ferrari i McLarena utrzymywał George Russell, a stawkę zamykał Arvid Lindblad, który po własnym błędzie obrócił się w 11. zakręcie.

Lewis Hamilton potrzebował zaledwie jednego okrążenia, aby z czwartego miejsca awansować na pierwsze. Tuż po minięciu linii startowej wyprzedził swojego dawnego partnera zespołowego, a następnie obronił pozycję na kolejnym kółku.

Russell przez moment musiał patrzeć w lusterka na Charlesa Leclerca, lecz jeszcze przed końcem trzeciego okrążenia wrócił na prowadzenie. Aby wyprzedzić Hamiltona musiał jednak rozładować całą baterię i z pierwszej lokaty cieszył się tylko do pierwszego zakrętu.

Brytyjczyk raz jeszcze wstrzymał się z atakiem na jedno okrążenie, po czym minął swojego rodaka, tym razem z wystarczającym zapasem energii elektrycznej, by nie oddać mu natychmiast zyskanego miejsca. Swoje trzy grosze wtrącił Leclerc, szukając momentu, aby zostać wiceliderem.

Niespodziewanie ważną rolę zaczęły odgrywać opony, które poddawały się już na 8. okrążeniu. U prawie wszystkich kierowców, którzy wybrali pośrednią mieszankę, pojawiło się ziarnienie oraz ogromna degradacja, skutkujące brakiem przyczepności.

Po walce z Russellem, u Hamiltona zniszczenie mieszanki postępowało wyraźnie szybciej niż u Leclerca, przez co stajnia z Maranello zaczęła szybo powiększać stratę, nim Monakijczyk znalazł się przed Brytyjczykiem. W międzyczasie za ich plecami pokazał się Antonelli, który później skorzystał na ich wewnątrzzespołowej walce i już na 13. okrążeniu miał przed sobą tylko kolegę z ekipy.

Niemal równocześnie trzy bolidy uległy awarii. Valtteri Bottas i Arvid Lindblad otrzymali polecenie, aby wrócić do garażu i wycofać się z wyścigu, a Nico Hulkenberg zatrzymał się w pierwszym zakręcie, zmuszając samochód bezpieczeństwa do wyjazdu na tor.

Ponad połowa kierowców wykorzystała ten moment na zjazd po świeży komplet opon, zostali tylko zawodnicy z końca stawki oraz jadący na twardych oponach. Kimi dodatkowo mógł odbyć karę i stracić mniej, niż gdyby została doliczona do jego czasu.

Niezagrożony Russell dojechał do mety na pierwszym miejscu, a obok niego na podium stanęli Leclerc i Hamilton. Antonelli zdołał rozdzielić sklasyfikowanych na czwartym i szóstym miejscu Lando Norrisa i Oscara Piastriego z McLarena.

Wybór twardych opon pozwolił Liamowi Lawsonowi na zyskanie aż sześciu pozycji i zdobycie dwóch punktów. Oliver Bearman zajął ostatnie punktowane miejsce, a pierwszą dziesiątkę zamknęli Max Verstappen i Esteban Ocon.

Wyniki:

SPRINT

Wszystkie statystyki
 
Poz. Kierowca # Okr. Czas Różnica km/h Boksy Punkty Nie ukończył Nadwozie Silnik
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 19

33'38.998

   184.331 1 8   Mercedes Mercedes
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 19

+0.674

33'39.672

 0.674 184.269 1 7   Ferrari Ferrari
3 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 19

+2.554

33'41.552

 1.880 184.098 1 6   Ferrari Ferrari
4 United Kingdom L. Norris McLaren 1 19

+4.433

33'43.431

 1.879 183.927 1 5   McLaren Mercedes
5 Italy A. Antonelli Mercedes 12 19

+5.688

33'44.686

 1.255 183.813 1 4   Mercedes Mercedes
6 Australia O. Piastri McLaren 81 19

+6.809

33'45.807

 1.121 183.711 1 3   McLaren Mercedes
7 New Zealand L. Lawson RB F1 Team 30 19

+10.900

33'49.898

 4.091 183.341   2   RB Red Bull
8 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 19

+11.271

33'50.269

 0.371 183.307   1   Haas Ferrari
9 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 19

+11.619

33'50.617

 0.348 183.276 1     Red Bull Red Bull
10 France E. Ocon Haas F1 Team 31 19

+13.887

33'52.885

 2.268 183.072       Haas Ferrari
11 France P. Gasly Alpine 10 19

+14.780

33'53.778

 0.893 182.991       Alpine Mercedes
12 Spain C. Sainz Williams 55 19

+15.753

33'54.751

 0.973 182.904       Williams Mercedes
13 Brazil G. Bortoleto Audi 5 19

+15.858

33'54.856

 0.105 182.894       Audi Audi
14 Argentina F. Colapinto Alpine 43 19

+16.393

33'55.391

 0.535 182.846 1     Alpine Mercedes
15 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 19

+16.430

33'55.428

 0.037 182.843 1     Red Bull Red Bull
16 Thailand A. Albon Williams 23 19

+20.014

33'59.012

 3.584 182.521 1     Williams Mercedes
17 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 19

+21.599

34'00.597

 1.585 182.380       Aston Martin Honda
18 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 19

+21.971

34'00.969

 0.372 182.346 1     Aston Martin Honda
19 Mexico S. Pérez Cadillac-Ferrari 11 19

+28.241

34'07.239

 6.270 181.788 1     Cadillac Ferrari
dnf Germany N. Hülkenberg Audi 27 12

+7 Okr.

20'05.858

 7 Okr. 194.715     Nie ukończył Audi Audi
dnf Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 12

+7 Okr.

20'58.952

 53.094 186.503 1   Nie ukończył Cadillac Ferrari
dnf United Kingdom A. Lindblad RB F1 Team 41 11

+8 Okr.

18'55.284

 1 Okrążenie 189.534 1   Nie ukończył RB Red Bull
Pełne wyniki
