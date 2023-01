Podczas gdy błędy strategiczne Ferrari skłoniły niektórych obserwatorów do sugerowania, że ​​​​Scuderia musi być surowa i należy zastąpić szefów strategicznych tej ekipy, Mattia Binotto był bardziej optymistyczny w tych sprawach.

Uważał on, że błędy strategiczne były czasami wyolbrzymiane, zwłaszcza ze względu na sposób, w jaki realizatorzy transmisji często bardziej skupiali się na wewnętrznych rozmowach Scuderii niż innych zespołów.

Poza tym były szef Ferrari uważał, że popełniane błędy nigdy nie były wyłącznie winą szefa strategii, który podejmował złe decyzje, ponieważ jego wybory mogły być tylko tak dobre, jak informacje, którymi dysponował w tamtym czasie.

Gdy Frederic Vasseur objął stery w Ferrari, aby pomóc zespołowi z Maranello w walce o tytuł, było oczywiste, że strategia będzie jednym z kluczowych obszarów jego zainteresowania. Chociaż pojawiły się sugestie, że Vasseur mógłby zwolnić całą załogę i zacząć od nowa z innym personelem, jego podejście wydaje się być zupełnie inne.

Podobnie jak Binotto, Vasseur uważa, że obarczanie winą jednej osoby nie jest odpowiednie. Francuz uważa, że ​​za tym, co poszło nie tak w zeszłym sezonie, stoją różne czynniki, a błędy w strategii są często odbiciem problemów z infrastrukturą.

- Kiedy mówisz o strategii, aerodynamice lub innym temacie, musisz unikać skupiania się tylko na jednej rzeczy. Bardzo często, kiedy mówi się o strategii, chodzi bardziej o całą organizację. Staram się dokładnie zrozumieć, co się stało z każdym pojedynczym błędem i co wydarzyło się w zeszłym roku - wyjaśnił Vasseur zapytany przez Motorsport.com, jakie zmiany planuje wprowadzić na początku sezonu.

- Bardzo często największym problemem jest komunikacja i liczba zaangażowanych osób. Jeśli zbyt wielu ludzi dyskutuje o jednej kwestii, to bolid będzie na następnym okrążeniu, zanim zostanie podjęta decyzja. Potrzebujesz jasnego przepływu informacji między ludźmi na właściwym stanowisku - stwierdził nowy szef Ferrari.

Stanowisko Vasseura w odniesieniu do strategów jest zgodne z jego podejściem do reszty zespołu, przy czym jest dla niego jasne, że wejście do Ferrari i natychmiastowa zmiana struktury technicznej to zły pomysł.

- Byłoby arogancją z mojej strony, gdybym podjął działania w sprawie organizacji po dwóch tygodniach. Prowadzimy dyskusje, aby zrozumieć, w jaki sposób możemy ulepszyć system oraz jakie są jego słabości. To bardziej ciągłe doskonalenie niż duże zmiany, które z mojego punktu widzenia nie miałyby sensu - przyznał Vasseur.