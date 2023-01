Jeszcze do niedawna Ferrari groziło zawetowaniem nowych wytycznych dotyczących przyszłej ery silnikowej w królowej sportów motorowych. Ekipie z Maranello nie podobało się, że Red Bull Powertrains będzie traktowany jako zupełnie nowy producent, z czego płyną dodatkowe korzyści.

W związku z powyższym Ferrari odmówiło złożenia podpisu pod nowym porozumieniem z FIA, w przeciwieństwie do Alpine, Mercedesa, Red Bulla i Hondy.

Ferrari argumentuje, że ponieważ Red Bull Powertrains obecnie używa własności intelektualnej Hondy za podstawę swojej jednostki napędowej, nie powinien otrzymać wspomnianych korzyści, takich jak więcej testów i wyższy pułap wydatków przeznaczonych na ten projekt.

- To tak, jakby Alfa Romeo kupiła plany naszej obecnej jednostki napędowej i korzystała z opcji dozwolonych dla nowych producentów przez trzy sezony - cytuje swojego rozmówcę z Ferrari serwis as-web.jp. - To nie jest to, co mają na celu ustalenia, na które się godziliśmy. Nowy producent to czysto świeży uczestnik, jak Audi czy Porsche, bez doświadczenia z obecnymi przepisami.

Nie akceptując zasad na sezon 2026, Ferrari otrzymało zakaz uczestniczenia w grudniowym spotkaniu grupy silnikowej pod koniec zeszłego roku.

Jednak według włoskiego Corriere dello Sport, Ferrari osiągnęło teraz „wstępne porozumienie” z FIA, aby pozostać w Formule 1 w chwili wejścia w życie nowego regulaminu.

Uważa się, że umowa obejmuje pewne nieznane ustępstwa dla Ferrari. Przypuszcza się, że może chodzić o zgodę na produkcję w druku 3D wybranych podzespołów silnika, czemu sprzeciwiało się Audi.