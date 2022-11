Podczas gdy Max Verstappen komfortowo prowadził w ostatnim wyścigu Formuły 1 2022, za jego plecami Sergio Perez i Charles Leclerc toczyli walkę o drugą lokatę w zawodach oraz o wicemistrzostwo.

Perez jechał przed Leclerkiem w środkowej fazie wczorajszej rywalizacji na Yas Marina i nie był w stanie utrzymać zbyt długo przy życiu opon w swoim RB18.

Red Bull Racing dysponował jednak lepszym tempem, więc Ferrari jedynej szansy na pokonanie Meksykanina upatrywało w zastosowaniu lepszej strategii, zmuszając rywala do zaliczenia dwóch pit stopów.

Okazja do tego nadarzyła się na 33 okrążeniu. Scuderia dała do zrozumienia, że w przypadku Leclerca chce zastosować strategię odwrotną do tej Pereza, o czym poinstruowano Monakijczyka za pośrednictwem komunikacji radiowej.

Podstęp zadziałał, ponieważ ekipa z Milton Keynes natychmiast wezwała Pereza do alei serwisowej po komplet świeżych opon wierząc, że podcina w ten sposób strategię Scuderii, która pozostawi swojego zawodnika nieco dłużej na torze Yas Marina przed kolejną wizytą u mechaników.

Leclerc jednak wcale nie nosił się z zamiarem przeprowadzenia drugiego pit stopu, co w tych okolicznościach oznaczało, że Checo po zmianie opon miał sporą stratę do odrobienia. Zdołał w końcówce grand prix zbliżyć się do kierowcy F1-75, ale ostatecznie ukończył wyścig na trzecim miejscu za Charlesem.

Powyższy stan rzeczy oznacza, że Leclerc został wicemistrzem, a Perez musiał zadowolić się trzecią lokatą.

W temacie strategii, Leclerc powiedział: - Muszę przyznać, że wszystko co zrobiliśmy przebiegło dokładnie tak, jak chcieliśmy.

- Plan powstał już wcześniej. Zamierzaliśmy go (Pereza) oślepić i sprawiliśmy, aby pomyślał, że podetniemy jego strategię. Zrobiliśmy wszystko perfekcyjnie i jestem dumny z tego, jak to przeprowadziliśmy - dodał.

Szef zespołu Ferrari - Mattia Binotto pochwalił swoją ekipę za tę strategię, szczególnie w obliczu licznych błędów taktycznych ekipy w kampanii 2022.

- Myślę, że wybraliśmy idealną strategię będąc pod ogromną presją. Do tego plotki przed weekendem i walka o utrzymanie drugiego miejsca sprawiły, że na naszych barkach spoczywał ogromny ciężar. Jestem dumny, że w takich warunkach pracowaliśmy bez zarzutu - powiedział Binotto.

- Tempo Red Bulla znów było mocniejsze dlatego cieszę się, że zmusiliśmy ich do popełnienia błędu - dodał.

