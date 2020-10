Ferrari podjęło właściwą decyzję

Brazylijczyk, który jeździł dla włoskiej ekipy w latach 2006-2013 ze smutkiem obserwuje obecny kryzys tego zespołu.

- Nikt nie chce, aby Ferrari miało takie problemy - powiedział Massa. - Są wyjątkowym zespołem, bez wątpienia innym od pozostałych. To prawie jak religia.

Vettel pożegna się ze Scuderią po tegorocznych mistrzostwach. Od przyszłego roku będzie reprezentował Astona Martina. Miejsce Niemca w Maranello zajmie Carlos Sainz.

- Czas Vettela już minął, a jego obecne wyniki pokazują, że Ferrari podjęło dobrą decyzję - uznał. - Carlos Sainz jest dobrym kierowcą, młodym i ma jeszcze duże pole do poprawy. Oczywiście przede wszystkim potrzebny jest konkurencyjny bolid, ale liczę, że on i Ferrari będą taki posiadali.

Odniósł się również do Lewisa Hamiltona, który zmierza po kolejny tytuł: - To kolejny rok dominacji z Hamiltona. Wykonuje wyjątkową robotę. Zasłużył na bycie takim kierowcą, jakim jest.

Zwracając uwagę na zaangażowanie polityczne Brytyjczyka, stwierdził: - Ma swój styl, podnosi pewne argumenty, do tego jest pomocny poza torem. Od każdego można się czegoś nauczyć, a jeśli to co robi jest dobre, należy to uszanować.