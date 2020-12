Po wielu tygodniach spekulacji, Haas potwierdził, że Mick Schumacher dołączy do składu zespołu, w ramach wieloletniego kontraktu.

Nigdy jednak nie było przesądzone, że to Schumacher, a nie Callum Ilott czy Robert Szwarcman dostaną swoją szansę w królowej sportów motorowych.

Steiner powiedział, że kiedy Gene Haas był otwarty na zatrudnienie debiutantów, „chciałem kogoś z Formuły 2, a nie z niższych kategorii, bowiem to byłoby niebezpieczne”.

- W wyniku naszej współpracy z Ferrari, naturalnie rozmawiałem z Mattią Binotto - kontynuował. - Zapytałem, co zamierza zrobić ze swoimi juniorami i czy uda nam się pozyskać jednego z nich. W tamtym momencie nie padły jednak żadne nazwiska.

Jest podekscytowany możliwością współpracy z jednym z wychowanków akademii włoskiego zespołu: - Pokazujemy również, że mamy odwagę do spróbowania czegoś innego. Goście wywodzący się obecnie z Formuły 2, są lepiej przygotowani, niż dziesięć lat temu. Nie spędziłem z Mickiem zbyt dużo czasu, ze względu na ograniczenia związane z koronawirusem, ale to spokojny, dojrzały i młody facet, a co najważniejsze, jest bardzo szybki.

Steiner przyznał, że właściciel zespołu, Gene Haas, „miał początkowo obawy” co do planu zatrudnienia debiutantów, ale ostatecznie zgodził się z nim, że zespół musi realizować „wieloletnią strategię”.

- Po podpisaniu umowy Concorde było jasne, że będziemy kontynuowali starty i zastanawialiśmy się, jak możemy wrócić do naszej formy z 2018 roku. Czasami trzeba zrobić krok do tyłu, aby postawić dwa do przodu - zakończył.