Pod względem strategii Ferrari popełniło wiele błędów w zeszłorocznych mistrzostwach, szczególnie w kontekście walki z Red Bull Racing. Za swoje liczne potknięcia często spotykali się z falą krytyki.

Złe decyzje skutkowały ogromnymi stratami punktowymi, a presja na stajni z Maranello tylko rosła.

Tym samym Ferrari dość szybko odpadło z walki o tytuł, kończąc kampanię na drugim miejscu.

Frederic Vasseur, który poprowadzi włoską formację w sezonie F1 2023., zwraca uwagę, jak ważna jest właśnie strategia w rywalizacji o najwyższe lokaty.

- Strategia jest kluczową częścią Formuły 1 - powiedział Vasseur w rozmowie z Racecar Engineering. - Jest skomplikowana ze względu na wiele czynników, takich jak opony, czas sesji w trakcie weekendu wyścigowego oraz rozwijanie i wprowadzanie nowych części na torach, na których będą najbardziej wydajne.

- Im bliżej jesteś szczytowych osiągów, tym większy wpływ ma każdy pojedynczy błąd w działaniach operacyjnych, czy strategii - kontynuował. - Musisz upewnić się, że robisz właściwe rzeczy we właściwym czasie, aby maksymalnie wykorzystać możliwości na zbieranie danych i robienie postępów.

- Taktyka podczas wyścigów to zupełnie co innego. Jej efekt zależy od tego co wydarzy się w najbliższej przyszłości i jak najlepiej to wykorzystasz. Zespoły nieustannie spoglądają co może stać się na następnym kółku oraz obserwują co robią przeciwnicy, czy muszą zmienić sposób swojego działania z powodu ruchów rywali - dodał.

- Należy przyjrzeć się niektórym wyścigom w aspekcie określenia obszarów, w których twoi przeciwnicy mogą popełnić błędy - przekazał. - Zazwyczaj dzieje się tak, gdy zużycie opon jest duże lub kiedy niektórzy kierowcy walczą o pozycje. Takie chwile mogą zmienić przebieg zawodów. Jeśli na przykład pojawi się samochód bezpieczeństwa, można zaliczyć gigantyczny awans lub poczynić postępy na nowym komplecie opon, podczas gdy inni nie osiągają najlepszych czasów okrążenia.

W Ferrari mówią po francusku

Jean Alesi, który w latach 90-tych ścigał się dla włoskiego zespołu przyznał, że Ferrari musi dokonać dalszych, gruntownych zmian po ostatnim sezonie.

- Z pewnością, aby zespół mógł iść do przodu, konieczne jest wdrożenie reform w wielu aspektach - powiedział 58-latek.

Tą pierwszą, najbardziej oczywistą było rozstanie się z Mattią Binotto i zatrudnienie w jego miejsce Vasseura. Będzie blisko pracował z szefem sportowym Scuderii, Laurentem Mekiesem, który również jest Francuzem.

- Wierzę, że Vasseur będzie musiał polegać w dużej mierze na Laurencie - dodał Alesi. - Pracuje w Ferrari od kilku lat i idealnie nadaje się do udzielenia pomocy nowemu liderowi w ustaleniu, które obszary wymagają zmian, a które nie.

- Natomiast gdyby powiedziano mi, że w Ferrari będzie coraz częściej używać się języka francuskiego, natychmiast bym zaprotestował. W Ferrari musisz mówić po włosku - przekazał. - W każdym razie bądźmy szczerzy. W zeszłym roku były momenty, kiedy wydawali się bezradni w kwestii taktyki. Więc pod tym względem zdecydowanie trzeba coś poprawić.

