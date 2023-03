Red Bull zablokował pierwszy rząd w Bahrajnie z Maxem Verstappenem na Pole Position i jego kolegą z zespołu, Sergio Perezem, na drugiej pozycji.

Charles Leclerc i Carlos Sainz znaleźli się z tyłu, na trzecim i czwartym miejscu, ale zamiast skupiać się na obronie miejsc przed kierowcami Astona Martina i Mercedesa, Ferrari patrzy w przód.

Monakijczyk oszczędził komplet nowych miękkich opon na start, poświęcając swój ostatni przejazd w Q3. Była to decyzja podjętą na odprawie przed kwalifikacjami, której zespół trzymał się mimo realnej szansy na pokonanie Red Bulla w walce o pierwszy rząd.

Jock Clear, którego oficjalnym stanowiskiem w Scuderii jest "trener jazdy", uważa, że ​​Ferrari jest bardziej konkurencyjne, niż przypuszczało wielu obserwatorów.

- Gdyby Charles wyjechał wczoraj na drugie okrążenie, może byłby lepszy. Ale myślę, że jesteśmy zadowoleni z naszej decyzji, więc być może jesteśmy bliżej nich, niż ludzie myślą. Jesteśmy szczęśliwi, że możemy się z nimi ścigać. Nie sądzę, żebyśmy oglądali się przez ramię i starali się pozostać na swoim miejscu - powiedział Clear.

- Będziemy walczyć z Perezem, a jeśli uda nam się go wyprzedzić przed pierwszymi pit stopami, to możemy ścigać Maxa przez resztę wyścigu. Jaką przewagę mają nad nami? Cóż, 150 tysięcznych sekundy w kwalifikacjach. To wszystko, co wiemy w tej chwili, ale myślę, że w wyścigu możemy im dorównać - dodał Clear.

Degradacja opon była słabą stroną Ferrari w zeszłym roku i zespół ciężko pracował, aby temu zaradzić. Clear sugeruje, że sytuacja pogorszyła się przez fakt, że Leclerc i Sainz musieli mocno naciskać, aby nadążyć za poprawiającym się Red Bullem.

- W zeszłym roku dużo pracowaliśmy nad zarządzaniem oponami. Poczyniliśmy bardzo duże postępy. Pracowaliśmy nad tym przez zimę i trzy dni testów w zeszłym tygodniu. Miejmy nadzieję, że możemy to dzisiaj pokazać, rzucając wyzwanie Red Bullowi na dystansie wyścigu - stwierdził Jock Clear.