Ferrari miało dobry start podczas jazd testowych w Barcelonie, pokonując najwięcej okrążeń z wszystkich zespołów. Charles Leclerc i Carlos Sainz znajdowali się na górze tabeli, co skłoniło Mercedsa do rozmów na temat potencjału włoskiej ekipy.

Mattia Binotto powiedział, że spodziewa się odpowiedzi od niemieckiego zespołu w postaci poprawek do W13 przed drugim testem w Bahrajnie.

- Jestem prawie pewien, ze Mercedes może nas wyprzedzić o dwa lub trzy miesiące w rozwoju, za nim dojedziemy do Bahrajnu - stwierdził szef Ferrari.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Alessio Morgese

- Słyszałem, że mogą przyjechać z dużymi ulepszeniami.

Ferrari nie wygrało wyścigu od Grand Prix Singapuru w 2019 roku. Sezon 2020 był najgorszym okresem ekipy z Maranello od 40 lat. Teraz wielu spodziewa się powrotu włoskiego zespołu na sam szczyt.

- Wielu fanów pokłada w nas duże nadzieje. Samochód do tej pory dobrze się spisuje. Czy to wystarczy? Przypominam, ze w zeszłym roku byliśmy, co najmniej sekundę wolniejsi na okrążeniu od najlepszych, więc z pewnością konkurencja będzie przygotowana. Wierzymy, jednak, że wrócimy w tym roku do zaciętej rywalizacji - podsumował Binotto.