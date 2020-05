Ferrari stworzyło respirator w pięć tygodni

Po otrzymaniu od włoskiego instytutu technologii prośby o pomoc w zakresie budowy nowych respiratorów Ferrari powołało grupę roboczą pod kierownictwem Simone Resty i kierownika ds. innowacji F1: Corrado Onorato. Rezultatem pracy ich zespołu jest zaprezentowany dziś respirator, który został całkowicie zaprojektowany i zbudowany we Włoszech.

- Zaczęliśmy od małego respiratora, ale dość szybko zdaliśmy sobie sprawę, że potrzebujemy większych zasobów na ten projekt. Byliśmy w kontakcie z Ferrari i pomyśleliśmy, dlaczego nie? Potrzebujemy takich umiejętności i inżynierów znających dynamikę płynów, co pomaga w zaprojektowaniu respiratora. Chcieliśmy poświęcić maksymalny wysiłek w ten projekt, by zakończyć go tak szybko jak to możliwe. Imponujące jest to, że osiągnęliśmy cel w zaledwie pięć tygodni pracy - mówił profesor Giorgio Metta, dyrektor naukowy ITT.

- Jako Ferrari przyczyniliśmy się w kilku obszarach. Zaczęliśmy od symulacji pracy respiratora w różnych warunkach, a następnie przystąpiliśmy do skomplikowanego modelowania respiratora ze wszystkimi elementami wewnętrznymi, częściami pneumatycznymi i mechanicznymi. Następnie zabraliśmy się za łańcuch dostaw i inżynierię kosztów, by zakończyć na produkcji wszystkich niestandardowych komponentów w systemie CNC. Myślę, że wkład Ferrari reprezentuje nasze DNA F1, zdolność do rozwiązywania problemów oraz znajdowanie rozwiązań i pomysłów w najszybszy możliwy sposób - dodał Onorato.

Ferrari poinformowało, że respirator F15 nie będzie produkowany masowo. Projekt został otwarty, umożliwiając instytucjom na całym świecie na wykorzystanie go do budowy własnych urządzeń.