Sanchez piastował stanowisko szefa koncepcji samochodów i generalnie odpowiadał w ostatnich latach za projektowanie i rozwój bolidów F1 rodem z Maranello.

Francuz prace w Formule 1 rozpoczął w 2005 roku w Renault. Następnie przeniósł się do McLarena, a w 2012 roku trafił do Ferrari. Najpierw był głównym aerodynamikiem, a następnie objął funkcję szefa działu aerodynamiki. W 2021 roku mianowano go szefem inżynierii. Sanchez odpowiadał za powstanie modeli: F1-75 oraz obecnego SF23.

Odejście Sancheza może być sporym ciosem dla Ferrari. Włoska stajnia przeżyła rozczarowujący początek sezonu. Wyścig w Bahrajnie przebiegał pod dyktando Red Bulla i formą na długim dystansie SF23 nie był w stanie rywalizować z RB19. Carlos Sainz uplasował się na czwartej pozycji. Zmartwień dostarczyła usterka w samochodzie Charlesa Leclerca, który stracił miejsce na najniższym stopniu podium.

Natychmiastowe zastąpienie Sancheza kimś z zewnątrz nie będzie łatwe ze względu na obowiązujące w F1 klauzule o zakazie podjęcia pracy u konkurencji w ustalonej perspektywie czasowej. Sam Sanchez łączony jest z przenosinami do jednego z zespołów z bazą w Wielkiej Brytanii.