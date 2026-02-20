Przejdź do głównej treści
Zasubskrybuj

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj
Formuła 1 Second Bahrain Pre-Season Testing

Ferrari utrzymuje dobre tempo

Charles Leclerc był najszybszym kierowcą porannej sesji ostatniego dnia przedsezonowych testów w Bahrajnie.

Piotr Furman
Edytowano:
Charles Leclerc, Ferrari, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Charles Leclerc, Ferrari, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Autor zdjęcia: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Monakijczyk zrobił duże wrażenie, ustalając najlepszy czas piątkowego poranka. Natomiast Aston Martin rozpoczął ostatni dzień jazd testowych od problemów, które spowodowały, że Lance Stroll wykonał tylko dwa okrążenia.

Kierowca Ferrari jeździł na oponach C3 i uzyskał czas 1.33,689 s. Leclerc mógł się pochwalić także dużą liczbą przejechanych kilometrów, ponieważ rano pokonał 80 okrażeń, tylko o dwa mniej od Estebana Ocona z Haasa.

Najważniejszym punktem otwierającej dzień sesji była symulacja wyścigu. Ferrari podczas niej korzystało z opon pośrednich, jak i twardych, testując w dalszym ciągu obracające się o 180 stopni tylne górne skrzydło.

Czytaj również:

W tabeli wyników Leclerc był o 0,227 sekundy szybszy od kierowcy Mercedesa, Andrei Kimiego Antonelliego. 19-latek uzyskał swoje najszybsze okrążenie również na oponach C3, ale pokonał zaledwie 49 okrążeń, powodując jedyną czerwoną flagę, kiedy musiał zjechać z toru pomiędzy  zakrętami 10. i 11. w połowie.

Motorsport.com dowiedział się, że w Mercedesie Włocha doszło do spadku ciśnienia w układzie pneumatycznym, co spowodowało wymianę jednostki napędowej, która przeciągnęła się do końca sesji.

Pierwszą trójkę uzupełnił Oscar Piastri, który po przejechaniu 66 okrążeń stracił 0,663 sekundy do Leclerca.

Następny był Ocon, który zaimponował liczba wykonanych okrążeń (82). Francuz stracił do Piastriego niecałe dwie dziesiąte sekundy, jadąc na prototypowych oponach Pirelli.

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Autor zdjęcia: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Isack Hadjar z Red Bulla był piąty, tracąc do Leclerca 0,822 sekundy, a Pierre Gasly, Arvid Lindblad, Carlos Sainz, Nico Hulkenberg i Sergio Perez uzupełnili pierwszą dziesiątkę.

Na samym końcu prowizorycznej klasyfikacji znalazł się Lance Stroll, który kontynuował koszmarną passę Astona Martina i z powodu braku części do jednostki napędowej Hondy przejechał dziś rano tylko dwa okrążenia.

W sesji popołudniowej udział wezmą: Lando Norris, George Russell, Max Verstappen, Leclerc, Sainz, Lindblad, Stroll, Oliver Bearman, Gabriel Bortoleto, Gasly i Valtteri Bottas.

Wyniki porannej sesji:

1. Leclerc, 1.33,689 (80 okrążeń)
2. Antonelli, 1.33,916 (+0.227 s (49 okrążeń)
3. Piastri, 1.34,352 (+0.663 s) (66 okrążeń)
4. Ocon, 1.34,494 (+0.805 s) (82 okrążenia)
5. Hadjar, 1.34,511 (+0.822 s) (59 okrążeń)
6. Gasly, 1.34,846 (+1.157 s) (57 okrążeń)
7. Lindblad, 1.35,238 (+1.549 s) (77 okrążeń)
8. Sainz, 1.35,252 (+1.563 s) (66 okrążeń)
9. Hulkenberg, 1.36,019 (+2.330 s) (64 okrążeń)
10. Perez, 1.40,842 (+7.153 s) (61 okrążeń)
11. Stroll, — — (2 okrążenia)

Esteban Ocon, zespół Haas F1

Szósty dzień testów w Bahrajnie
Charles Leclerc, Ferrari, Oscar Piastri, McLaren

Szósty dzień testów w Bahrajnie
Mattia Binotto, zespół Audi F1

Szósty dzień testów w Bahrajnie
Pierre Gasly, Alpine

Szósty dzień testów w Bahrajnie
Charles Leclerc, Ferrari

Szósty dzień testów w Bahrajnie
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Szósty dzień testów w Bahrajnie
Charles Leclerc, Ferrari

Szósty dzień testów w Bahrajnie
Nico Hulkenberg, zespół Audi F1

Szósty dzień testów w Bahrajnie
Nico Hulkenberg, zespół Audi F1

Szósty dzień testów w Bahrajnie
Esteban Ocon, zespół Haas F1

Szósty dzień testów w Bahrajnie
Carlos Sainz, Williams

Szósty dzień testów w Bahrajnie
Pierre Gasly, Alpine

Szósty dzień testów w Bahrajnie
Esteban Ocon, zespół Haas F1

Szósty dzień testów w Bahrajnie
Oscar Piastri, McLaren

Szósty dzień testów w Bahrajnie
Nico Hulkenberg, zespół Audi F1

Szósty dzień testów w Bahrajnie
Charles Leclerc, Ferrari

Szósty dzień testów w Bahrajnie
Pierre Gasly, Alpine

Szósty dzień testów w Bahrajnie
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Szósty dzień testów w Bahrajnie
Oscar Piastri, McLaren

Szósty dzień testów w Bahrajnie
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Szósty dzień testów w Bahrajnie
Lawrence Stroll, Aston Martin

Szósty dzień testów w Bahrajnie
Mattia Binotto, zespół Audi F1

Szósty dzień testów w Bahrajnie
Charles Leclerc, Ferrari, Oscar Piastri, McLaren

Szósty dzień testów w Bahrajnie
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Szósty dzień testów w Bahrajnie
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Szósty dzień testów w Bahrajnie
Pierre Gasly, Alpine

Szósty dzień testów w Bahrajnie
Nico Hulkenberg, zespół Audi F1

Szósty dzień testów w Bahrajnie
Pierre Gasly, Alpine

Szósty dzień testów w Bahrajnie
Sergio Perez, Cadillac Racing

Szósty dzień testów w Bahrajnie
Charles Leclerc, Ferrari, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Szósty dzień testów w Bahrajnie
Formuła 1
30

Udostępnij lub zapisz ten artykuł

Poprzedni artykuł Williams musi gonić
Następny artykuł To będzie sezon rozczarowań?

Najciekawsze komentarze

Więcej o
Piotr Furman

To będzie sezon rozczarowań?

Formuła 1
Formuła 1
Second Bahrain Pre-Season Testing
To będzie sezon rozczarowań?

Pamiętamy o Bublewiczu

Rajdy
Rajdy
News
Pamiętamy o Bublewiczu

Pierwsze przymiarki Bottasa

Funkcja
Formuła 1
Funkcja
Formuła 1
Abu Dhabi Testing
Pierwsze przymiarki Bottasa
Więcej o
Charles Leclerc

Schumacher widzi więcej

Formuła 1
Formuła 1
Second Bahrain Pre-Season Testing
Schumacher widzi więcej

Mercedes znów najlepszy

Formuła 1
Formuła 1
Second Bahrain Pre-Season Testing
Mercedes znów najlepszy

Leclerc nie żałuje

Funkcja
Formuła 1
Funkcja
Formuła 1
Leclerc nie żałuje
Więcej o
Ferrari

Hamilton przekazał swoje DNA

Formuła 1
Formuła 1
Second Bahrain Pre-Season Testing
Hamilton przekazał swoje DNA

Faworyci na czele

Formuła 1
Formuła 1
Second Bahrain Pre-Season Testing
Faworyci na czele

Rosberg prosi Hamiltona

Funkcja
Formuła 1
Funkcja
Formuła 1
GP Abu Zabi
Rosberg prosi Hamiltona

Najnowsze wiadomości

To będzie sezon rozczarowań?

Formuła 1
F1 Formuła 1
Second Bahrain Pre-Season Testing
To będzie sezon rozczarowań?

Ferrari utrzymuje dobre tempo

Formuła 1
F1 Formuła 1
Second Bahrain Pre-Season Testing
Ferrari utrzymuje dobre tempo

Pamiętamy o Bublewiczu

Rajdy
Misc Rajdy
News
Pamiętamy o Bublewiczu

Williams musi gonić

Formuła 1
F1 Formuła 1
Second Bahrain Pre-Season Testing
Williams musi gonić

Prime

Poznaj pakiet premium

Pierwsze przymiarki Bottasa

Funkcja
Formuła 1
Funkcja
Formuła 1
Abu Dhabi Testing
Autor Piotr Furman
Pierwsze przymiarki Bottasa

Perez nie oszczędza Red Bulla

Funkcja
Formuła 1
Funkcja
Formuła 1
Autor Piotr Furman
Perez nie oszczędza Red Bulla

Verstappen odda numer

Funkcja
Formuła 1
Funkcja
Formuła 1
Autor Piotr Furman
Verstappen odda numer

Koniec ery Marko

Funkcja
Formuła 1
Funkcja
Formuła 1
Autor Piotr Furman
Koniec ery Marko
Zobacz więcej