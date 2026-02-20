Monakijczyk zrobił duże wrażenie, ustalając najlepszy czas piątkowego poranka. Natomiast Aston Martin rozpoczął ostatni dzień jazd testowych od problemów, które spowodowały, że Lance Stroll wykonał tylko dwa okrążenia.

Kierowca Ferrari jeździł na oponach C3 i uzyskał czas 1.33,689 s. Leclerc mógł się pochwalić także dużą liczbą przejechanych kilometrów, ponieważ rano pokonał 80 okrażeń, tylko o dwa mniej od Estebana Ocona z Haasa.

Najważniejszym punktem otwierającej dzień sesji była symulacja wyścigu. Ferrari podczas niej korzystało z opon pośrednich, jak i twardych, testując w dalszym ciągu obracające się o 180 stopni tylne górne skrzydło.

W tabeli wyników Leclerc był o 0,227 sekundy szybszy od kierowcy Mercedesa, Andrei Kimiego Antonelliego. 19-latek uzyskał swoje najszybsze okrążenie również na oponach C3, ale pokonał zaledwie 49 okrążeń, powodując jedyną czerwoną flagę, kiedy musiał zjechać z toru pomiędzy zakrętami 10. i 11. w połowie.

Motorsport.com dowiedział się, że w Mercedesie Włocha doszło do spadku ciśnienia w układzie pneumatycznym, co spowodowało wymianę jednostki napędowej, która przeciągnęła się do końca sesji.

Pierwszą trójkę uzupełnił Oscar Piastri, który po przejechaniu 66 okrążeń stracił 0,663 sekundy do Leclerca.

Następny był Ocon, który zaimponował liczba wykonanych okrążeń (82). Francuz stracił do Piastriego niecałe dwie dziesiąte sekundy, jadąc na prototypowych oponach Pirelli.

Isack Hadjar, Red Bull Racing Autor zdjęcia: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Isack Hadjar z Red Bulla był piąty, tracąc do Leclerca 0,822 sekundy, a Pierre Gasly, Arvid Lindblad, Carlos Sainz, Nico Hulkenberg i Sergio Perez uzupełnili pierwszą dziesiątkę.

Na samym końcu prowizorycznej klasyfikacji znalazł się Lance Stroll, który kontynuował koszmarną passę Astona Martina i z powodu braku części do jednostki napędowej Hondy przejechał dziś rano tylko dwa okrążenia.

W sesji popołudniowej udział wezmą: Lando Norris, George Russell, Max Verstappen, Leclerc, Sainz, Lindblad, Stroll, Oliver Bearman, Gabriel Bortoleto, Gasly i Valtteri Bottas.

Wyniki porannej sesji:

1. Leclerc, 1.33,689 (80 okrążeń)

2. Antonelli, 1.33,916 (+0.227 s (49 okrążeń)

3. Piastri, 1.34,352 (+0.663 s) (66 okrążeń)

4. Ocon, 1.34,494 (+0.805 s) (82 okrążenia)

5. Hadjar, 1.34,511 (+0.822 s) (59 okrążeń)

6. Gasly, 1.34,846 (+1.157 s) (57 okrążeń)

7. Lindblad, 1.35,238 (+1.549 s) (77 okrążeń)

8. Sainz, 1.35,252 (+1.563 s) (66 okrążeń)

9. Hulkenberg, 1.36,019 (+2.330 s) (64 okrążeń)

10. Perez, 1.40,842 (+7.153 s) (61 okrążeń)

11. Stroll, — — (2 okrążenia)