Ferrari wraca do gry
Po Grand Prix Australii Lewis Hamilton uważa, że Ferrari ma jeszcze mnóstwo pracy przed sobą, żeby dogonić Mercedesa.
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes
Autor zdjęcia: Martin Keep / AFP via Getty Images
Zarówno Hamilton, jak i jego zespołowy kolega, Charles Leclerc, bardzo dobrze rozpoczęli inaugurujący wyścig sezonu na torze Albert Park. Monakijczyk wyprzedził George'a Russella zaraz po starcie wyścigu i przez pierwsze kilka okrążeń toczyła się między nimi zacięta walka. Hamilton również był w grze, po tym, jak odrobił straty po starcie z siódmego miejsca.
Po dwóch incydentach, które spowodowały pojawienie się wirtualnego samochodu bezpieczeństwa, zespół z Maranello zdecydował się nie ściągać do pit stopu ani Leclerca, ani Hamiltona. Siedmiokrotny mistrz kwestionował wówczas tę decyzję, a po wyścigu wyjaśnił, że ją przeanalizuje.
- Muszę to przeanalizować, ale generalnie jestem naprawdę dumny z zespołu – powiedział Hamilton w wywiadzie dla Sky Sports F1. - Wykonali niesamowitą pracę, doprowadzając samochód do obecnego stanu. Oczywiście nie jesteśmy tak szybcy jak Mercedes i mamy jeszcze sporo do zrobienia, ale jesteśmy w samym środku walki.
Brytyjczyk pod koniec postraszył Leclerca, jednak był zbyt daleko, aby powalczyć o najniższy stopień podium.
- To był naprawdę fajny wyścig i dobrze się czułem. Jeszcze kilka okrążeń i byłbym trzeci, więc miałem świetne tempo. Cieszę się, bo mogę wyciągnąć wiele pozytywów z dzisiejszego dnia.
Zapytany, czy Grand Prix Australii odzwierciedliło obecne tempo Ferrari, dodał: - Przez cały weekend byłem naprawdę mocny, ale kwalifikacje nie pokazały prawdziwego tempa. Mieliśmy kilka problemów w trakcie kwalifikacji, przez co byłem dalej niż powinienem.
- Zaczynając dzisiaj wyścig nikt z nas tak naprawdę nie wiedział, jakie będzie nasze prawdziwe tempo, ale od samego początku czułem się świetnie.
Lewis Hamilton, Ferrari
Autor zdjęcia: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
- Mamy jeszcze dużo pracy, żeby dogonić Mercedesa, ale to jest możliwe i wierzę, że uda nam się zmniejszyć stratę. Nie będzie łatwo, bo mamy dużo pracy do wykonania, ponieważ różnica jest dość znaczna, szczególnie na jednym okrążeniu.
- Musimy dowiedzieć się, czy to kwestia mocy, czy akumulatora, ale samochody pokonują zakręty równie szybko, więc musimy pracować dalej.
Hamilton ostatecznie ukończył otwierający sezon Grand Prix Australii na czwartym miejscu. Mercedes świętował podwójne zwycięstwo, z Russellem i Kimi Antonellim na czele. Leclerc zajął ostatecznie trzecie miejsce.
