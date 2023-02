Włoski zespół pokazał model SF-23 na torze Fiorano w ramach premiery, która była otwarta dla zaproszonych mediów i fanów Ferrari.

Po krótkiej serii wywiadów, Ferrari ukończyło pierwsze okrążenia z wykorzystaniem SF-23. Leclerc pokonał dwa okrążenia, a później przekazał samochód Sainzowi. Przejazdy były krótkie i musiały się odbyć na oponach demonstracyjnych Pirelli.

Taki ruch w miejscu publicznym był ryzykowny, biorąc pod uwagę wczesne etapy przygotowań do sezonu i możliwość wystąpienia problemów z niezawodnością. Stało to w sprzeczności z prezentacjami innych zespołów. Niektóre, jak inauguracja Red Bulla, nie przedstawiały nawet realnych bolidów na sezon 2023.

- Myślę, że to było naprawdę niesamowite. Pozwolę sobie dzisiaj pochwalić zespół i to, co zorganizowali. Formuła 1 potrzebuje tego rodzaju wydarzeń i prezentacji, na które zaprasza się wszystkie media, przyprowadza się fanów, naszych partnerów, inżynierów zaangażowanych w projekt oraz mechaników - stwierdził Carlos Sainz.

Byliśmy odważni jako zespół, aby to zrobić, ponieważ jest to pierwsze okrążenie instalacyjne, które zrobiliśmy tym samochodem i zawsze może się nie udać. Podjęliśmy ryzyko, aby zrobić coś innego i mam nadzieję, że wam się podobało - dodał Hiszpan.

Zapytany, czy czuł, że był to pozytywny okres zimowy dla Ferrari po rozczarowującej kampanii w 2022 roku, Sainz ponownie pochwalił szeroko zakrojoną publiczną premierę.

- Jest stosunkowo duże ryzyko, związane z pokazaniem zupełnie nowego samochodu na torze przed tak wieloma ludźmi i cieszyć się nim bez żadnego problemu na torze. Zwykle na okrążeniach instalacyjnych są różne problemy, a dzisiaj bolid działał dobrze. Przekazaliśmy już kilka informacji zwrotnych inżynierom, nad którymi będą pracować jutro - przyznał Sainz.

- Jutro mamy słynne 100 km [dzień filmowy, dozwolony w przepisach F1], gdzie będziemy kontynuować przygotowania do Bahrajnu. Oczywiście do tego czasu nie będziemy wiedzieć, jak samochód się sprawuje i jak się prowadzi [w warunkach wyścigowych], ale przynajmniej zrobiliśmy już kilka kroków we właściwym kierunku - dodał Hiszpan.

Ferrari SF-23 1 / 4 Autor zdjęcia: Ferrari Ferrari SF-23 2 / 4 Autor zdjęcia: Ferrari Ferrari SF-23 3 / 4 Autor zdjęcia: Ferrari Carlos Sainz, Ferrari Charles Leclerc, Ferrari Frederic Vasseur, Team Principal Ferrari, Ferrari SF-23 4 / 4 Autor zdjęcia: Ferrari