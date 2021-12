Ferrari zaangażowało Szwarcmana

Członek Akademii Ferrari, aktualnie drugi kierowca w Formule 2 na rundę przed końcem sezonu 2021, wsiądzie do SF21 dzieląc się obowiązkami z Antonio Fuoco.

Szwarcman już dwukrotnie prowadził bolid F1 ekipy Ferrari w tym roku. W styczniu jeździł we Fiorano, a we wrześniu na Imoli. Za każdym razem był to samochód w specyfikacji 2018. Miał również okazję sprawdzić się w SF1000 podczas zeszłorocznych testów w Abu Zabi.

- Cieszę się niezwykle, że zaliczę kolejne testy ze Scuderią Ferrari - oświadczył Rosjanin. - To zaszczyt móc poprowadzić ich samochód F1, ale także duża odpowiedzialność, dlatego jestem niezmiernie wdzięczny za zaufanie, jakim obdarzyło mnie Ferrari. Postaram się czerpać z tego jak największą przyjemność, jednocześnie dążąc do wykonania dobrej pracy w zbieraniu danych dla zespołu.

Szwarcman będzie jeździł również Haasem VF-21 w tzw. testach młodych kierowców, we wtorek.

W najbliższy weekend Szwarcman przystępuje do finału Formuły 2 jako wicelider mistrzostw. Traci 51,5 oczek do Oscara Piastriego, przy możliwych 65 punktach do zdobycia.

