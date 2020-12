Ferrari zapowiedziało SF21

Scuderia będzie dysponowała w następnym sezonie najmłodszym duetem kierowców od 1968 roku. Charles Leclerc ukończył w październiku 23 lata, Sainz Jr - we wrześniu 26. W 1968 kierowcami Ferrari byli Jacky Ickx (23) i Chris Amon (do sierpnia 24 lata).

- Charles jest liderem i pokazał to na torze, a Carlos posiada już spore doświadczenie - powiedział Mattia Binotto. - W kontrakcie Charlesa nie ma jednak żadnego zapisu, że to on ma być liderem zespołu. Sadzę, że obydwaj kierowcy powalczą ze sobą na torze. Ważne, żeby sobie nawzajem nie przeszkadzali, to oczywiste, ale będą mieli równe szanse, w każdym razie na początku sezonu.

Z początkiem roku odbędzie się prezentacja zespołu wraz z kierowcami, ale nowy samochód, nazwany SF21, zostanie ujawniony dopiero przed testami na Circuit de Barcelona-Catalunya (2-4 marca).

W pierwszych dniach stycznia Carlos Sainz pojeździ SF71H z 2018 roku, żeby zapoznać się z zespołem i systemami.