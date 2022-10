Ferrari nie odwoła się od pięciosekundowej kary czasowej dla Charlesa Leclerca, ale Mattia Binotto twierdzi, że był bardzo zaskoczony i rozczarowany decyzją, która rozstrzygnęła kwestię tytułu dla Maxa Verstappena.

Kierowca Red Bulla zdobył drugie mistrzostwo podczas Grand Prix Japonii, dowiadując się o tym fakcie dopiero w parku zamkniętym, już po tym, jak stewardzi nałożyli karę na Charlesa Leclerca za ścięcie szykany w walce z Sergio Perezem na ostatnim okrążeniu.

Decyzja stewardów o przyznaniu Leclercowi kary czasowej spowodowała, że ​​​​kierowca Ferrari znalazł się na trzecim miejscu. Jednocześnie za skrócony wyścig przyznano pełne punkty. To oznaczało, że Verstappen zapewnił sobie mistrzostwo.

Mattia Binotto powiedział, że był zaskoczony i rozczarowany tak szybką decyzją, zauważając, że FIA ​​potrzebowała znacznie więcej czasu na ukaranie Sergio Pereza w Singapurze.

- Jesteśmy zaledwie siedem dni po Singapurze, gdzie sędziowie potrzebowali tyle czasu i musieli usłyszeć tłumaczenia kierowców, aby podjąć prostą decyzję. Dziś podjęli ją w kilka sekund. Jestem tym zaskoczony. Czy decyzja o karze była słuszna? Naszym zdaniem Charles nie zdobył przewagi, więc to kwestia sporna, ale sędziowie tak zdecydowali, a my to zaakceptujemy. – powiedział Binotto.