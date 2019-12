Ferrari zmartwione usterkami

Usterki związane z jednostką napędową pozbawiły Scuderię zwycięstw w Bahrajnie, Austrii, Niemczech i Rosji, a Charles Leclerc obciążany jest karą relegacji na polach startowych do zbliżającego się Grand Prix Brazylii po tym, jak jego silnik uległ awarii podczas wyścigowego weekendu w Austin.

Binotto jeszcze przed Grand Prix Stanów Zjednoczonych i kolejnymi problemami, powiedział Motorsport.com: - W Bahrajnie była sytuacja z Charlesem, w Austrii kłopoty spowolniły w kwalifikacjach Sebastiana [Vettela], a w Niemczech oba nasze samochody. Kolejne było Soczi.

- Każdy z problemów był inny. Nie był to jeden czynnik, tylko różne. Jest to bardzo niepokojące. Jeśli masz jeden kłopot, to możesz go rozwiązać. Fakt, że jest ich kilka pokazuje, że cały nasz proces nie jest wystarczająco dopracowany, jeśli chodzi o niezawodność.

Mimo zdobycia podobnie jak Mercedes dziewięciu pole position w bieżącym sezonie, Ferrari wygrało tylko trzy razy. Niemiecki rywal ma na koncie czternaście triumfów i bez większych problemów po raz szósty z rzędu założył podwójną koronę.

Seria Ferrari bez żadnego tytułu przedłużyła się o kolejny sezon. W 2008 roku włoska stajnia była najlepsza wśród konstruktorów.

Binotto dodał: - Potrzebujemy poprawy naszej niezawodności. Gdyby nie tyle usterek, mielibyśmy więcej zwycięstw. Myślę, że to jest dla nas kluczowa kwestia.

- Jeśli chodzi o przyszłość, by stać się mistrzem świata musimy pokazywać większą niezawodność.

Włoch zaznacza, że proces poprawy wymaga czasu, chociaż fakt, że problemy Leclerca pojawiły się podczas drugiej rundy sezonu pokazuje, iż Ferrari pracuje nad rozwiązaniem już od kilku miesięcy.

- Zależy to od projektantów, sposobu homologacji i oceny ryzyka, związanego z rozwojem pod kątem niezawodności. Zajmuje więc to trochę czasu. A ponieważ problem pojawił się już w Bahrajnie, staraliśmy się go rozwiązać.

Po rywalizacji w Teksasie, gdzie poza usterką silnika w bolidzie Monakijczyka doszło również do awarii zawieszenia w SF90 Vettela, Binotto podkreślił, że deficyt jaki Ferrari ma do Mercedesa wykracza poza niezawodność:

- Pokonanie ich jest bardzo trudne. To nie tylko czysta wydajność, ale również brak awarii, mentalność, strategia, pit stopy. Są naszym punktem odniesienia. Poprawiamy się przez cały sezon, ale nie jesteśmy jeszcze tam, gdzie powinniśmy.

- Jednak cele związane z nowym samochodem pod względem projektu i niezawodności zostały ustalone i myślę, że są wystarczająco jasne - zakończył Mattia Binotto.