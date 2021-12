FIA chce doprecyzować przepisy

Trzy dni po Grand Prix Abu Zabi, w którym Max Verstappen pokonał Lewisa Hamiltona, zdobywając tym samym mistrzostwo świata, FIA wydała oświadczenie za pośrednictwem Światowej Rady Sportów Motorowych, obradującej w środę w Paryżu.

Federacja zareagowała na kontrowersje, które pojawiły się po zakończeniu zawodów i po decyzji dyrektora wyścigu o przyspieszeniu procedury, aby umożliwić wznowienie rywalizacji na jedno okrążenie przed metą. To właśnie na tym ostatnim kółku Max Verstappen, na miękkich i świeżych oponach, zdołał wyprzedzić Lewisa Hamiltona i zwyciężyć, zwłaszcza po tym, jak Michael Masi nakazał przed wznowieniem rywalizacji oddublować się tylko tym zawodnikom, którzy pozostali pomiędzy wspomnianą dwójką.

FIA stwierdziła, że jest świadoma wielu reakcji i nieporozumień spowodowanych wydarzeniami na Yas Marina oraz nadszarpniętego w tym kontekście wizerunku sportu.

W środę na posiedzeniu Światowej Rady Sportów Motorowych został przedstawiony raport szczegółowo opisujący wydarzenia i decyzje podjęte od 53 okrążenia Grand Prix Abu Zabi. W związku z tym prezydent FIA Jean Todt zaproponował radzie przeprowadzenie szczegółowej analizy z udziałem wszystkich zainteresowanych stron. Propozycja ta została jednogłośnie poparta.

Minionej niedzieli wieczorem, Mercedes złożył protest przeciwko wynikom wyścigu, twierdząc, że regulamin sportowy Formuły 1 nie został prawidłowo zastosowany przez dyrektora wyścigu Michaela Masiego. Protest został odrzucony przez ZSS, ale Mercedes wyraził intencję odwołania się.

Zespół ma czas do czwartku wieczorem, aby potwierdzić złożenie odwołania lub zrezygnować z takiego ruchu. W ten sam czwartkowy wieczór odbędzie się tradycyjna gala FIA na zakończenie roku. Dziś Mercedes nie podstawił swoich bolidów Formuły 1 i Formuły E do grupowego zdjęcia, jakie co roku robi się ze wszystkimi maszynami, które zdobyły mistrzostwo świata.

Oświadczenie Światowej Rady Sportów Motorowych:

W niedzielę zakończył się kolejny sezon Mistrzostw Świata FIA F1, pełen doskonałej rywalizacji, co jest zasługą uczestniczących w nim kierowców i zespołów. FIA gratuluje im wszystkim tegorocznych występów. To był twarda walka, którą podkreślało każde grand prix.

Świat oglądał każdy wyścig z wielkim zaciekawieniem, wiedząc, że w końcu zwycięzca może być tylko jeden. W związku z tym wielu chwaliło Maxa Verstappena za triumf, a Lewisa Hamiltona za niezwykły występ i sportową postawę po imprezie zamykającej sezon.

Grand Prix Abu Zabi 2021 wywołało wiele reakcji ze strony społeczności F1 i sportu motorowego w ogóle, a także opinii publicznej.

Podstawowym obowiązkiem FIA podczas każdego wydarzenia jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim zaangażowanym i integralności sportu.

Okoliczności związane z użyciem samochodu bezpieczeństwa po wypadku Nicholasa Latifiego oraz związana z tym komunikacja między dyrekcją wyścigu a zespołami Formuły 1 wywołały w szczególności znaczące nieporozumienia i reakcje ze strony zespołów Formuły 1, kierowców i kibiców, kłótnię, która obecnie szkodzi wizerunkowi mistrzostw i należytemu świętowaniu pierwszego tytułu mistrza świata kierowców zdobytego przez Maxa Verstappena oraz ósmego z rzędu tytułu mistrza świata konstruktorów zdobytego przez Mercedesa.

Po przedstawieniu raportu dotyczącego sekwencji wydarzeń, które miały miejsce po incydencie na 53 okrążeniu grand prix i w ciągłym dążeniu do poprawy, Prezydent FIA zaproponował Światowej Radzie Sportów Motorowych, że teraz odbędzie się szczegółowa analiza i zostanie to wyjaśnione na przyszłość, ze wszystkimi odpowiednimi stronami.

Sprawa ta zostanie przedyskutowana i omówiona ze wszystkimi zespołami i kierowcami, aby wyciągnąć wnioski z tej sytuacji i zapewnić uczestnikom, mediom i fanom jasność co do obecnych przepisów, aby zachować konkurencyjny charakter naszego sportu, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo kierowców i sędziów. Nie tylko Formuła 1 może skorzystać z tej analizy, ale także wszystkie inne mistrzostwa FIA.

Po tej prezentacji i obszernej dyskusji, Światowa Rada Sportów Motorowych postanowiła jednogłośnie poprzeć propozycję Prezydenta.

FIA dołoży zatem wszelkich starań, aby wprowadzić ją w życie w ramach zarządzania Formułą 1 i zaproponuje Komisji Formuły 1 udzielenie wyraźnego mandatu do przeprowadzenia badań i przedstawienia propozycji Sportowemu Komitetowi Doradczemu, przy wsparciu kierowców Formuły 1, tak aby wszelkie zidentyfikowane, znaczące opinie i wnioski zostały przedstawione przed rozpoczęciem sezonu 2022.