Ferrari było jednym z czterech zespołów, które po Grand Prix Emilii-Romanii dłużej zostały w Imoli. Pirelli zorganizowało testy prototypowych opon, szykowanych na sezon 2023.

Testy te są obwarowane szczegółowym regulaminem, zwłaszcza w zakresie tego, jakich komponentów mogą użyć zespoły. Przepisy mówią, iż wykorzystać można takie części, które były zamontowane w samochodzie podczas minimum jednego wyścigu lub w trakcie TAS [testy aktualnych samochodów] w roku bieżących mistrzostw.

Ponadto części testowe, zmiany ustawień lub komponentów, które mogą dać zawodnikowi informacje niezwiązane z testami opon, są niedozwolone. Możliwe są jedynie po uprzednim uzgodnieniu z dostawcą ogumienia i pod warunkiem, iż są niezbędne do prawidłowej oceny pracy opon.

Ferrari sprawdzało prototypowe opony w środę po wyścigu w Imoli. Rano jeździł Charles Leclerc (zdjęcie główne), a po południu Carlos Sainz. Okazało się, że podczas jazd Hiszpana w F1-75 zamontowana była inna podłoga i to właśnie jej dotyczą zastrzeżenia (zdjęcie poniżej). Nie ma pewności, co do tego, że ta specyfikacja została już w tym roku użyta.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75, floor detail Photo by: Davide Cavazza

Scuderia odmówiła podania szczegółów na temat tego gdzie i kiedy wykorzystano wcześniej wspomnianą podłogę, jednak zapewnia, iż podczas testów Pirelli wszystko odbyło się zgodnie z regulaminem. W przypadku zmodyfikowanych projektów ważnym aspektem sprawy może być także wykładnia słowa „komponenty”.

Źródła Motorsport.com informują, że co najmniej dwa zespoły zgłosiły się do FIA z prośbą o sprawdzenie czy Ferrari faktycznie odbyło testy zgodnie z przepisami. Federacja zwróciła się do włoskiej stajni, prosząc o wyjaśnienia.

Podłogi są na początku obecnego sezonu pod szczególną obserwacją zespołów, ponieważ mogą być kluczem do pełnego zrozumienia oraz ograniczenia lub całkowitego wyeliminowania tzw. podskakiwania.