FIA doprecyzowała przepisy F1

FIA wprowadziła zmianę w zasadach F1 dotyczących samochodu bezpieczeństwa i oddublowania, aby rozwiązać jedną z kluczowych kontrowersji związanych z ubiegłorocznym GP Abu Zabi.

Zaktualizowany regulamin stanowi, że „wszystkie” bolidy, które zostały zdublowane, podczas odzyskiwania okrążenia w trakcie neutralizacji muszą zostać przepuszczone obok lidera i samochodu bezpieczeństwa, jeśli zostanie to uznane za bezpieczne.

Pierwotnie zastosowane w przepisach słowo „any” było głównym tematem sporu. Uznano bowiem, że przez swoją wieloznaczność nie precyzuje dokładnie zakresu samochodów, które mają się oddublować przed wznowieniem rywalizacji w chwili gdy na torze jest safety car. Teraz zastąpione je słowem „all”.

Wspomniane kontrowersje i nieporozumienia dotyczyły finału sezonu 2021, kiedy to dyrektor wyścigowy FIA Michael Masi przed zjazdem samochodu bezpieczeństwa nakazał oddublowanie tylko tych zawodników, które znajdowali się pomiędzy liderem Lewisem Hamitonem a zajmującym drugie miejsce Maxem Verstappenem.

Kierowcom podążającym za Verstappenem kazano pozostać na zajmowanych pozycjach, również tym, którzy znajdowali się między Holendrem a trzecim Carlosem Sainzem.

Po wznowieniu wyścigu, na jedno okrążenie przed metą, Verstappen wykorzystał nowe opony, wyprzedził Hamiltona, wygrał wyścig oraz zdobył mistrzostwo świata.

W debacie, która nastąpiła później, dyskutowano o potencjalnie dwuznacznym znaczeniu słowa „any”.

Aby nie dopuścić do powtórki sytuacji zaistniałej w GP Abu Zabi, po rozmowach z zespołami FIA doprecyzowała wytyczne.

Artykuł 55.13 brzmi teraz: Jeśli dyrektor zawodów uzna, że jest to bezpieczne, a komunikat „zdublowane samochody mogą teraz wyprzedzać” został wysłany do wszystkich zawodników za pomocą oficjalnego systemu powiadamiania, wszystkie bolidy, które zostały zdublowane przez lidera będą musiały wyprzedzić kierowców znajdujących się na tym samym okrążeniu co lider i samochód bezpieczeństwa.

Wśród innych zmian opublikowanych zaledwie na kilka dni przed pierwszym wyścigiem sezonu 2022, kierowcom nakazano, że muszą teraz pozostać w kombinezonach w trakcie wszystkich uroczystości po wyścigu.

Przepis brzmi następująco: Podczas ceremonii podium i udzielania wywiadów po wyścigu, kierowcy, którzy ukończyli wyścig na 1, 2 i 3 miejscu, muszą pozostać ubrani wyłącznie w kombinezony, zapięte pod szyję.

Ponadto „na czas wywiadów telewizyjnych i konferencji prasowej FIA po wyścigu wszyscy kierowcy muszą być ubrani wyłącznie w stroje swoich zespołów”.

Kolejna nowa zasada brzmi następująco: „Kierowcom nie wolno w żaden sposób ingerować w protokoły parku zamkniętego”.

Podczas zeszłorocznego GP Brazylii Max Verstappen został ukarany grzywną za dotknięcie tylnego skrzydła Mercedesa Lewisa Hamiltona w parc ferme.

Wprowadzono także drobną zmianę w systemie punktowania za pozycje zajęte w skróconych wyścigach, w których zaliczono 50-75% z planowanego dystansu. Punktacja za czwarte miejsce zmieniła się z dziewięciu na dziesięć oczek, a za siódme miejsce z pięciu na cztery punkty. Klucz prezentuje się teraz następująco: 19-14-12-10-8-6-4-3-2-1.

Ponadto w przypadku wznowienia rywalizacji po okresie czerwonej flagi zespoły będą teraz informowane z co najmniej minutowym wyprzedzeniem o tym, czy będzie to rozpoczęcie wyścigu z pól startowych, czy start lotny. Poprzednio nie było wytycznych określających taki czas.