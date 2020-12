Jednodniowe testy, które odbędą się we wtorek, po Grand Prix Abu Zabi, pierwotnie były przeznaczone tylko dla młodych kierowców. Przepisy określały również, że mogą w nich jeździć zawodnicy, którzy mają na koncie udział w nie więcej niż dwóch grand prix, chyba, że FIA postanowi inaczej.

Na możliwości odejścia od tej reguły skorzystało Renault. Po dwóch latach nieobecności w Formule 1, w ramach przygotowań do powrotu do startów w królowej sportów motorowych, na torze Yas Marina pojeździ Fernando Alonso. Wyjaśniono bowiem, że kierowcy, którzy nie rywalizowali w sezonie 2020, mogą dołączyć do testów. Skorzysta na tym również Red Bull Racing, dla którego popracuje Sebastien Buemi, oraz Alfa Romeo z Robertem Kubicą.

Carlos Sainz, który obecnie reprezentuje McLarena, od sezonu 2021 będzie występował już w barwach Ferrari. Scuderia miała nadzieję, że Hiszpan zapozna się z ich tegorocznym samochodem i jego systemami. Teraz jednak, jedyną opcją na wcześniejsze jazdy, są testy w dwuletnim bolidzie na początku przyszłego roku.